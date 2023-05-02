職安話劇邀觀眾化身陪審團為工傷「問責」　演員：每個人都有責任

「你覺得哪個持份者要負上最大責任?」在《顧己及人》這齣職安話劇中，演員問得最多的，就是這問題。三位劇中演員，每人分飾多角，研究過劇本、了解過真實案情、演出過很多場，對劇中年輕棚工從高處墮下，誰要負上最大責任，他們說：「其實每一個人都有責任。」



工殤紀念日系列五



張至煒其中一個角色是飾演棚工哥哥。（羅國輝攝）

《顧己及人》職安話劇是工權會委托香港話劇團製作的應用劇場，已在逾20間學校巡演，也設有業界專場。劇本以2012年一宗致命工業意外為藍本，當年23歲棚工麥勝球在一單位外牆搭建小型棚架期間，從高處墮下死亡，棚工哥哥一直為他追尋事件真相。直至事發後一年多，哥哥才在法庭上見到僱主。

戲中三名演員每人分飾多角，逐一帶出事件中不同持分者：要維修冷氣的單位業主、承接冷氣維修的水電公司老闆、負責搭棚工程的棚公司老闆、屋苑物業管理公司經理、發展商、承建商、棚工本人等。

話劇中，棚工墮樓後，他哥哥找到水電公司老闆、業主、物業管理經理，提到原來僱主買的勞工保險已過期，而水電公司老闆在現場見到安全措施不足，也沒出聲提醒。

到後來劇情，在死因庭有更多持份者出現，包括發展商及承建商，揭示因為樓宇的設計，外牆無法用爆炸螺絲，搭棚易出問題。最後棚公司老闆現身，被問為何明知棚工沒有牌照，仍要他搭棚，棚公司老闆說：「我見佢後生勤力又肯學，咪當畀個機會後生仔囉，我哋呢行個個都邊做邊學。」

《顧己及人》職安話劇是工權會委托香港話劇團製作的應用劇場。（羅國輝攝）

飾死者哥哥 張至煒每場演出後也自問：每個人都有責任

在劇中幾個的互動部份，觀眾都要化身陪審團，一同討論這場工業意外責任誰屬，也要決定死因為何。演員們說，他們在正式演出前，也花上不少時間了解事件始末。而演出前後，他們的想法，也有改變。

「其實我自己每一場演出後，都會問自己呢個問題。」在劇中其中一個角色是飾演棚工哥哥的張至煒坦言，最初看劇本，當中寫道棚公司老闆又失蹤、上庭態度惡劣、罰款又少，「你一定有種感覺，佢真係衰人嚟喎。」

但每場演出，觀眾都會提出不同看法，有人覺得發展商有責任，有人覺得棚工本身都要負責，「你就會不斷去諗，其實每一個人都有責任。」

黃逸熹在劇中其中一個角色是法官，他飾演的法官，更像律師，會不斷質問各個持份者。（羅國輝攝）

「法官」黃逸熹：為何做啱做足（安全措施）反而被人笑？

另一位演員黃逸熹在劇中其中一個角色是法官，他飾演的法官，更像律師，會不斷質問各個持份者，「我呢個法官係幫觀眾追問，幫佢地出氣，見到不憤嘅事，所以我要好努力落地去銳上庭嘅人。」

演出很多場，很多人都覺得棚公司老闆要負最大責任，黃逸熹也認同：「佢錯幾樣嘢，仲要玩埋失蹤，大家觀感更加差。」但他認為，有種責任是劇中沒有列出來，讓觀眾選擇，就是「公眾」。

黃逸熹解釋，劇中的水電公司老闆，在意外發生時，跟棚工一同在單位中工作，見到棚工沒有合適的安全帶，他卻未有提醒，到棚工哥哥質問，他的回覆是：「我提佢，其他工人會笑我、話我煩。」

「就係呢一種公眾意識，到底大家aware嗎？會唔會有一個人佢好認真，佢戴好晒安全帶，反而係比人話佢煩，比人笑佢，呢種概念先係最影響。」他認為，公眾意識不足夠，「我做得岩、正確，反而比人笑」這種情況，對想做足安全、保護自己的人而言是一種障礙。

劇中飾演棚工的羅文澤覺得，民眾安全意識不足，政府有責任推動。（羅國輝攝）

演離世工友 羅文澤：政府權力最大 要推動民眾意識

三人中最年輕、在劇中飾演棚工的羅文澤則覺得，「政府係呢件事有責任，因為咁多個持分者，政府權力最大。」他續說，意識不足，政府有責任推動，「政府可以透過立法例去規管，當啲人知道咁樣做會有後果，佢潛意識會開始aware，就會改變咗畀人笑『唔係呀，你驚』呢種。」

羅文澤又提到，曾經聽過工權會分享，相較為棚工買足保險的數十萬元，無買保險的罰款低得多，「如果我幫棚公司老闆，我都未必買保險，所以我覺得政府應該要將懲罰調高少少，防止呢啲事發生，都可以提高民眾意識。」

羅文澤提到，曾經聽過工權會分享，相較為棚工買足保險的數十萬元，無買保險的罰款低得多。（羅國輝攝）

職安修例罰則提高 要改變「循環」仍要靠每個持份者

在演出當日，勞工處副處長馮浩賢都有出席，他致辭時提到職安修例將會在立法會三讀，有望通過。在演出後數日，立法會三讀通過職安修例，嚴重罪行最高罰款由50萬上調至1,000萬港元，可判監2年。

現實中，棚工麥潤球的哥哥也曾在公開信中，以「無限循環」形容無日無之的工業意外，他寫道引起無限循環的，是當時職安條例最高罰則僅50萬元，令條例淪為「紙老虎」。

這話劇的編劇及導演周昭倫也提到，寫劇本前，看過很多棚工哥哥的訪問及文章，特別記得搭棚公司老闆被判罰幾萬元，棚工哥哥當時說：「點解原來一條命只值幾萬蚊，其實我去銀行㩒都有，咁你可唔可以畀返個細佬我，（可唔可以）咁樣交換呢？」周昭倫深受觸動，將這句說話放入劇本。

在劇中演棚工哥哥的張至煒，也提及「循環」，他想像在有阻嚇性的刑罰之後：「令僱主提多幾句，確保工人要安全，唔係罰好多錢。工人間嘅交流說唔係『無事嘅』，而係『唔好呀，老世罰錢就大獲』。」隨著每個持份者改變，循環才會改變。

在劇中幾個的互動部份，觀眾都要化身陪審團，一同討論這場工業意外責任誰屬，也要決定死因為何。（羅國輝攝）

劇場無既定答案 互動助觀眾思考全面、深入

張至煒又形容，今次的話劇巡演很特別，有別於其他劇有時訊息較單向，「呢個（劇）每次真係有思考空間畀觀眾，有八個角色，你覺得係邊個；做死因裁決，你覺得係邊個，你會點揀？真係無既定答案。」

周昭倫認為，透過戲劇將一宗工業意外改編，當中有很多互動空間，可以刺激學生思考，理解各個持份者，「互動會令思考更深入，睇得更全面。」

周昭倫指，工人安全意識不足，更要關注整個社會制度、環境怎樣形成他們的心態。（羅國輝攝）

周昭倫：更要關注制度及環境 如何影響安全意識

他也坦言，以往較少接觸職安議題，是因為這個劇，才知道：「原來一直都有好多工業意外、工傷，無日無之，原來每日都有。」他坦言，有些意外或與工人安全意識不足有關，但他認為，更需要關注的是到底是「整個社會制度、環境點形成佢呢個心態？」

他舉例，初入行的工人問要不要扣安全帶，如果整個環境或其他人的態度是：「唔係呀嘛，你問啲咁嘅嘢，叫你做就做喇。」第一次工人問了，第二次、第三次工人可能繼續問，但久而久之，工人不會再問。

周昭倫表明，創作這個劇，「最希望都係比學生去了解整個社會要運作正常，大家安全工作，仲有好多漏洞要正視，有好多疏忽未填補。我想學生記得。」

我知道自己都要為呢件事負上責任，但係我哋本來唔需要冒呢啲險，只係因為有人無做好佢哋嘅責任，香港先會有咁多工人從高處墮下而死亡。 《顧己及人》職安話劇中棚工最後一句對白