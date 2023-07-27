三判誇大水喉匠薪金再討回差價66萬　官斥欺壓工友　囚27個月

兩名參與興建香港兒童醫院等項目的「三判」承建商，涉向「二判」工程公司誇大4名水喉匠的日薪，水喉匠發現「二判」發放的薪金高於實際金額，該「三判」水喉工程商卻要求歸還差額，涉款逾66萬。他今（27日）於區域法院承認欺詐等4罪，法官練錦鴻批評，被告濫用將工人辛勞成果據為己有，濫用分判商地位欺壓工友，在道德法例而言都說不過去，考慮被告認罪，去年又因工業意外致行動力受損，判他入獄27個月。



被告施健忠（50歲），承認3項欺詐罪及1項串謀欺詐罪。案發日期介乎2016年11月至2018年8月間，施涉向建榮水喉渠務及安柏水喉兩間公司工程公司，虛報3名水喉匠日薪；再與同案被告朱焯華串謀，向該兩間公司虛報1名水喉匠日薪。朱早前承認兩項串謀欺詐，判監15個月。

被告施健忠在區域法院承認欺詐罪，被判入獄27個月。.

涉及兒童醫院及雲海工程

案情指，施和朱以「三判」身份參與香港兒童醫院及馬鞍山私人住宅「雲海」兩項建築項目，負責就該項目聘用水喉匠，並需將水喉匠的日薪匯報予向兩間「二判」建築商，即建榮水喉渠務工程及安柏水喉工程。建榮先後就兩項工程發放共127萬元分判費。

被告要水喉匠收到薪醉後交回差額

案發時，施直接或與朱一同聘請了4名水喉匠，並報稱其日薪分別為1,400元及1,500元，實際上與水喉匠協議的日薪只介乎750元至1,100元。水喉匠後來發現，僱傭合約上的日薪金額較協定金額高，他們收到的工資高於預期。兩被告之後要求水喉匠收到建榮及安柏發放的月薪後，向他們交工工資差額，涉款逾60萬。

案件編號：DCCC 958/2021