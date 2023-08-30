尋親｜坎坷大哥尋同被至親遺棄同母異父三弟妹：想知真正嘅家係點

自小被父母送往不同宿舍的蔡家進，曾身無分文流浪深水埗街頭，有幸長大後工作，改善生活環境。後來得知母親改嫁後，再育有三名子女，惟遭同一命運，均被送至保良局院舍養育，即使成年，生活情況都十分差。已能獨立生活的大哥家進希望找到三名同母異父弟妹，「好想搵返佢哋，共同面對問題，盡我最大能力照顧佢哋，帶佢哋周圍去玩。」



他要尋找的三弟妹，為1999年出生大妹劉天怡、2001年出生二妹劉嘉欣及2003年出生三弟劉家豪。



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以前嘅嘢可能改唔到，之後嘅嘢可以改變㗎嘛。 蔡家進給三名同母異父三弟妹的話

蔡家進18歲時要搬離宿舍，當時身無分文，初期在深水埗「瞓街」9個月，幸獲得露宿者之家床位，不用再流浪。（林靄怡攝）

父母離異3歲被送往兒童院 曾身無分文「瞓街」9個月

蔡家進3歲時因父母離異，母親鄭秀珠不願照顧，其父將他送往聖基道兒童院，之後便一直不聞不問。在成長期間，家進不斷轉遷宿舍，試過短期居住小童群益會群善之家及保良局，亦就讀過兩所主流小學，惟至小五無法完成學業。後來又暫住過聖士提反宿舍、青協宿舍及明愛荷蘭宿舍，他中學階段曾就讀正生書院，不過也沒有完成學業，便到其他宿舍暫住。

18歲成年後的蔡家進便要搬離宿舍，身無分文的他，初期在深水埗「瞓街」9個月，幸獲得露宿者之家床位，不用再流浪，找到工作後生活環境及經濟大大改善，除了到不同國家遊覽及工作假期外，現時亦有能力於元朗租地方住。

從未見過3名同母異父弟妹 得知遭同一命運萌生尋親念頭

現年27歲的家進說，從未見過三名同母異父的弟妹，只依稀印象中記得大概10歲時，蔡父曾帶過他見母親鄭秀珠，看到兩個女孩及一個男孩，但當時沒有問他們的名字，故不肯定是否弟妹。後來有一段時間與母親短住，才知道母親已與第二任劉姓前夫離婚，育有三名子女，分別為1999年出生大妹劉天怡、2001年出生二妹劉嘉欣及2003年出生三弟劉家豪，惟三弟妹與自己經歷一樣，小時候都被送往保良局，一直再沒有任何消息。

家進自行翻查過資料後得知，三弟妹生活情況十分差，去過不同宿舍居住，令他萌生尋親念頭，「可能同我嘅經歷差唔多，好想互相支持互相鼓勵。」

家進於是在社交平台Facebook及Instagram發貼尋親，最近Facebook有心人私訊他，指2022年三弟劉家豪曾經出現過，但環境及經濟情況極差，並查出三弟去年年頭已離開博愛醫院轄下的宿舍後失蹤。

家進眼泛淚光續指，自己人生從來都沒有一個好家庭，未得到過親人愛錫，「我都好想知真正嘅家係點」。（林靄怡攝）

收到消息後，家進表示感到不開心，「（他們）同我一樣無乜人support（支持），所以好想搵返佢哋，共同面對問題，盡我最大能力照顧佢哋，帶佢哋周圍去玩。」家進眼泛淚光續指，自己人生從來都沒有一個好家庭，未得到過親人愛惜，「我都好想知真正嘅家係點！」

家進對母親的評價不好，認為母親雖然帶他來這個世界很好，但接觸後發生一些紛爭和矛盾，令大家關係都很差，認為她對四名子女不負責任。

現時家進只想尋回同母異父的三弟妹，亦都想他們知道自己的存在，希望未來可以共同努力一齊好好地生活。身為大哥家進向三弟妹表示，無論有任何問題都會盡自己所力去幫助，改變之前一切不好的事情，笑言：「以前嘅嘢可能改唔到，之後嘅嘢可以改變㗎嘛。」

如蔡家進親人見報，可透過電話/ WhatsApp: 9332 0424，或電郵：look4mama@gmail.com 與蔡家進聯絡。