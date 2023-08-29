駱駝漆大廈｜荔枝角工廈食肆林立　餐廳憂政府增放蛇「中招」被罰

位於觀塘駱駝漆大廈的餐廳「光榮米線」因違地契結業，其實本港多個工廈林立的社區，都有不少食肆藏身工廈內，其中位於荔枝角的億利工業中心，一幢工廈內至少十多間食肆。由於目前工廠食堂牌照只容許餐廳招待工廈員工，有工廈內的餐廳負責人指，過去兩個月有多個執法部門前來巡查，坦言對於近日食環署在工廈加強執法感擔心，憂慮多了「放蛇」，一旦員工「走漏眼」沒有確認客人為工廈員工，再次被罰。



另有餐廳負責人批評，目前法例禁止工廈餐廳做「街外客」很多餘，口頭向客人確認為工廈員工「佢話係就係」，認為政府應修例放寬：「呢條例係幾廿年前，唔啱㗎喇。」



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工廈餐廳負責人：兩月前疑因投訴多部門巡查

現時《食物業規例》容許持有工廠食堂牌照的餐廳，出售或供應膳食予受僱於該座工廈內的任何人士，亦即工廈員工可以在這些食肆內堂食。位於荔枝角的億利工業中心亦是區內「打工仔」的美食天堂，至少三層均有食肆經營，平均每層有一至兩間餐廳。記者今日（29日）下午約一時午市期間觀察，部份餐廳門口擠滿客人，等候入座。

工廈內主打私房菜的餐廳「FAB Kitchen」的負責人梁先生表示，食環署一般至少一年巡查一次，他指食環署的巡查次數取決於食肆過去紀錄，如果食肆較少違規，署方則較少巡查。他指，自己持有效食肆牌照，合乎規例，不擔心署方派員巡查，但過去兩個月，食環署、消防處、酒牌局均有派員前來餐廳巡查，估計各政府部門收到投訴：「我喺呢度做咗四年，我未見過酒牌局嚟查，上個月佢嚟過『放蛇』同查牌。」

梁先生說，通常市道差的時候，其餐廳特別多投訴，預料原因之一是附近商場餐廳有意「爭生意」 。他坦言，對於政府加緊巡查工廈食肆感擔心，食環署會「放蛇」檢查餐廳有沒有招待非工廈員工，「咁啱邊個唔好彩，咁（員工）冇問聲（是否工廠員工）嘅，就會捉到。」他憂慮部門加強執法，一旦員工「走漏眼」則會被指違法。

難以證明客人是否工廈員工

工廈內另一食肆「為食雞」負責人周太說，該餐廳已開業13年，食環署巡查是慣常做法，不時會「放蛇」派員前來餐廳，測試餐廳有否詢問客人是否工廈員工。她坦言，其餐廳亦試過因為數次被發現沒有向客人確認而被罰，每次罰款一萬幾千，「做埋都唔夠畀佢」。對於食環署日前派員巡查駱駝漆大廈內所有食肆，周太直言感擔心，認為署方嚴格執法對於他們經營亦有影響。

周太認為，署方要求食肆詢問每一位客人是否工廠員工，做法很多餘，「人哋分分鐘連工作證都冇啦，點證明呢？呢度過百間公司，你點會知呀？」她批評目前法例過時，「係舊式嘢」，「𠵱家唔係工廠嚟㗎嘛，唔同以前年代，全部工廠好多工廠員工食飯，𠵱家全部都係寫字樓。」周太指，法例已是幾十年前訂立，如今已沒有如以往般有大量工廠大廈，政府有必要修例：「你一係就畀人做（非工廠員工客人），你出得牌又唔畀人做。」