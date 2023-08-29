駱駝漆大廈｜發展局兩準則取締工廈違規租戶：公眾安全及公平營商

近日地政總署向觀塘駱駝漆大廈內違反地契的商戶採取執管行動，引起坊間關注工廈食肆、商鋪經營問題。發展局今日（29日）表示有明確政策，在保障公眾安全的前提下鼓勵善用工廈。局方指，政府酌情容許工業及非工業用途並存，不過非工業用途須屬不吸引人流性質，並表示地政總署一直考慮公眾安全及公平營商以執管違契情況。



局方指出，工廈內食肆、學習中心、商店的顧客並不熟悉工廈環境，也未必懂得如何在工廈逃生，如發生火警將十分危險。



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工廈防火設備一般未有顧及非工業活動人流

發展局今日（29日）於社交平台Facebook表示，有明確政策，在保障公眾安全的前提下鼓勵善用工廈。局方指出，由於工廈早年落成的設計只作工業用途，其防火設備一般未有顧及非工業活動可能引來的公眾人流。老舊工廈業主如一致同意，可申請重建或改裝整幢工廈，並受惠於放寬地積比、標準地價或免收地契豁免書費用等措施，從而徹底改變用途並更新工廈內的裝置。

政府酌情容許工業及非工業用途並存 須屬不吸引人流

發展局續指，未有計劃重建或改裝的工廈，政府亦作出了酌情安排，容許工業用途和某些非工業用途並存，主要條件之一是該等非工業用途必須屬不吸引公眾人流的性質（例如工作室）。 如果屬文化藝術、創意產業及創新科技的指明用途（例如藝術工作室、設計辦公室、研究所等），更在指明期限無須作出申請便獲地契豁免許可。

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局：切勿忘記工廈火警帶來慘痛教訓

另外，局方亦表示在上述情況之外，地政總署一直按「風險為本」原則對工廈違契情況作出執管，這是基於兩個公眾利益考慮。其一為公眾安全，工廈本應用作工業運作，而大廈的消防設備及走火設施並不預期用於應對一般商業活動。當違契用途引來公眾進出工廈單位（例如食肆、學習中心、商店等），由於這些人士並不熟悉工廈環境，也未必懂得如何在工廈逃生，如發生火警將十分危險。

局方提醒，社會切勿忘記過往工廈火警事故帶來的慘痛教訓，應引以為鑑；每當該等不幸事故發生，輿論都會要求政府加強執管，政府有責任秉持保障公眾安全為先的宗旨。

除公眾安全，局方表示亦要考慮公平營商，指違反地契及其他法例（例如食肆牌照要求）的業務沒有按機制申請地契豁免和適用牌照及繳付相關費用，自然能以較低成本經營，對於同行業的其他循規經營者顯然是不公平。

局方亦指，地政總署會繼續按照部門政策及工作優次，對違反地契的個案採取執管行動，並按「風險為本」原則，率先處理涉及對公眾安全構成潛在風險的個案。