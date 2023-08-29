法國XAVIER牌羊奶芝士疑受李斯特菌污染　食環署指示停售及回收

食環署食安中心今日（29日）呼籲市民不要食用一款XAVIER品牌、法國進口的羊奶芝士PALET DU BERRY，指該產品可能受致病菌李斯特菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。產品共有三個受影響批次，其食用最佳日期均在8月之內及之前。



食環署食安中心今日（29日）呼籲市民不要食用一款XAVIER品牌、法國進口的羊奶芝士PALET DU BERRY，指該產品可能受致病菌李斯特菌污染。（資料圖片）

三個受影響批次食用最佳日期在8月內及之前

食環署今日呼籲市民不要食用一款XAVIER品牌、法國進口的羊奶芝士PALET DU BERRY，指該產品可能受致病菌李斯特菌污染。產品進口商為GOURMET EN PROVENCE LIMITED。

署方呼籲業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售，產品批次編號為3288624、3319239、3319293，而食用最佳日期分別為2023年8月10日、2023年8月25日及2023年8月31日之前。

已指示受影響產品停售及下架 正進行回收

食環署表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。食安中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

食環署指，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3113 1314。

李斯特菌能在冷藏低溫生存繁殖

署方解釋，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人士在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食

署方又呼籲，為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物（即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等），即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。署方亦呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。