疫下用電子產品時間增　6至8歲學童近視率創新高　中大倡5招控制

中大醫學團隊研究疫情前至復常初期，新冠疫情措施對本港兒童患近視的影響情況。研究發現在疫情期間，學童患近視的數目「爆發式」增長，6至8歲兒童患近視比率較疫情前上升5成，創歷史性新高，當中升幅最嚴重的年齡組別為6歲，由2015年起比率為12.7%，7年間升幅增至2倍為25%。



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中大醫學院研究團隊於2015至2021年間，收集20,527名6至8歲兒童的數據，分析他們2015年至2021年間的近視率變化，包括屈光度及眼鈾長度，並了解他們戶外活動、觀看電子螢幕、以及閱讀和寫作的時間。

學童患近視比率較疫情前上升5成 6歲兒童近視率增一倍

結果顯示，6至8歲兒童患近視比率較疫情前上升5成，由2015至2019年疫情前每年近視率的23.8%，至2021年3月至12月間大幅上升到36.2%。當中最為嚴重是6歲兒童，在2015年的比率由12.7%升至2021年25%，升幅達一倍。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚志勇提及，全球患有近視人數比率於過去10年不斷上升，由2000年約14億人增至2020年約26.2億人，若不做任何措施預防，患近視人數會持續增長，預測2050年全球將會有更一半人口患近視。

譚志勇續指，中國兒童青少年2020年總體近視率已達到52.7%，據香港兒童眼科計劃2015年3月至今的調查顯示，本港的近視患病隨年齡增長上升，8歲半兒童中有4成（40.76%）患有近視，已成世界上近視發病率最高的地區之一，直言情況令人非常擔憂。

疫情期間每日使用電子產品時間增至3.5小時

研究團隊透過「香港兒童眼科計劃」收集的數據顯示，兒童在疫情前使用電子產品的時間由平均每日2小時，而在疫情期間則是增加至3.56小時；戶外活動時間則是由疫情前的平均每日1.4小時，在疫情期間減少至0.8小時，可見兒童的生活方式，包括戶外活動、近距離工作和使用電子屏幕的時間，並未回復到新冠疫情前的水平。

研究團隊建議5種控制近視方法：

．增加戶外時間



．培養良好閱讀習慣



．利用光學方法如角膜塑形鏡及離焦眼鏡



．使用阿托品眼藥水



．紅光療法

