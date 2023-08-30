Uber與李健駕駛合作　推免費的士課程　冀改善大眾搭乘體驗

近年網約車平台Uber進軍的士市場，包括收購本地網約的士平台HKTaxi。Uber今日（30日）表示，會與李健駕駛學校合作，推出全新「的士司機安全駕駛培訓課程」，培訓課程為四小時，內容包括客戶服務，例如如何協助長者和殘障人士等。課程費用全免，開放予全港所有的士司機報名參與，包括尚未登記Uber平台的的士司機。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，Uber與的士業界密不可分，可攜手進步，希望是次課程可改善大眾搭乘的士的體驗。



Uber表示，香港的士司機需長時間面對道路上各種突如其來的挑戰，包括複雜的交通狀況、適應新型車輛型號，以及應付極端天氣情況等，因此與李健駕駛學校合作推出「的士司機安全駕駛培訓課程」，期望針對上述情況，為的士司機提供安全駕駛知識。

Uber指，課程長達四小時，涵蓋駕駛技術、道路安全和客戶服務，課程會參考最近的道路安全事故，以真實案例作分組討論，而非只教授道路使用者守則。另外，課程亦包括客戶服務相關的經驗分享，例如如何協助長者和殘障人士等。課程由Uber全額資助，費用全免，開放予全港所有的士司機報名參與，包括尚未登記Uber平台的的士司機。

Uber香港區總經理鍾志霆說（資料圖片／李澤彤攝）

鍾志霆表示，推動道路安全知易行難，需要各界努力，是次課程讓的士司機溫故知新，進修駕駛技巧。他續指，Uber與的士業界密不可分，並可攜手進步，希望是次課程除了可增進的士司機的道路安全知識，更可改善大眾搭乘的士的體驗。

李健駕駛學校行政經理黃曉萾表示，與Uber的合作是實現香港道路安全目標的重要一步，是次課程透過討論真實例子，讓司機更容易理解課程内容，相信司機將能掌握安全駕駛的知識和技巧。

「的士司機安全駕駛培訓課程」詳情：



1. 開課日期 ：2023年9月開始，每月定期開班

2. 參加資格 ：所有的士司機（包括尚未登記Uber平台的的士司機）

3. 如何報名 : 於https://www.uber.com/zh-HK/blog/leekin_road_safety_course/提交表格報名

4. 費用 : 免費

