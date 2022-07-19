的士團體到政總請願　籲修例規管Uber　稱累的士業每日失千萬生意

繼西北區的士司機從業員總會昨日（18日）舉行記者會，質疑當局打擊白牌車不力。有組織號稱代表45個的士團體及香港的士前線司機大聯盟，今日（19日）到政府總部門外請願，聲言要聲討上屆運輸及房屋局局長陳帆，「縱容」非法白牌車。

在場的數名團體代表更將矛頭指向召車平台Uber，稱要求當局修例取締有關平台，還的士司機一個公道。

《HK01》正就事件向運輸及物流局，以及Uber查詢。



▼45個的士團體代表請願要求取締Uber▼



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稱的士業每日因Uber損失2100萬元

今日代表45個的士司機團體到場請願，西北區的士司機從業員總會主席黃永忠表示，終審法院已於2020年裁定Uber司機載客取酬屬違法，斥上屆運輸及房屋局局長陳帆縱容，致Uber於本港繼續發展。他稱，的士行業因此每日損失2,100萬元生意，損失慘重，要求政府撥亂反正。

黃稱，Uber及其關連公司在香港經營，卻未向稅務局登記，過去6年涉及20億元，並憂慮在無法律規管下，港人的私隱資料、地理信息等，有可能經Uber海外的伺服器流出。

黃永忠︰曾向警方舉報

黃表示，曾於2月乘搭Uber白牌車後，向警方舉報白牌車司機背後的Uber協助非法經營。但他稱，警方當時回應稱無相關法例檢控有關平台，只能控告違法司機。他引述對方當時向他稱︰「唔好意思，法例上好多疏漏，好難執法」。

籲李家超調查Uber

黃又稱，外國有媒體曾揭露，Uber曾與外國官員有秘密交易。黃說，當局有必要調查，該公司有否在港重施故技，以金錢利益影響相關官員或職員，期望特首李家超可立案調查。

其後有2名政府職員，分別代表政府接收請願信。團體及在場的數輛的士隨後散去，駛離政府總部門外。