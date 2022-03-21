Uber3月23日起　每公里額外收0.38元燃料附加費　為期60日

網上召車平台Uber「疫市」加價，今日（21日）宣布，因燃油價格上升，為司機帶來負擔，決定由3月23日起，為期60日，向乘客額外收取每公里0.38元的燃料附加費，指有關附加費用將全數直接歸司機。



Uber表示，因燃油及其他能源價格近日創下歷史性新高，司機反映意見指油價上升增添負擔，加上香港疫情嚴峻，面對不少挑戰。故為協助司機，將由3月23日至5月22日收取臨時燃料附加費0.38元，臨時附加費不會包含在服務費內，費用全數直接歸司機。

Uber指會在未來數星期，聆聽乘客及司機意見，亦會繼續密切留意燃油及其他能源的價格走勢，並視乎情況再作適當調整。

根據消委會的油價紀錄，過去一年油價有上升趨勢，以無鉛石油來看，去年3月22日的價格介乎9.33元至12.13元，至昨日（22日）已升至12.18至15.58元，有關價格已扣除門市折扣及除稅後所得的淨價格。