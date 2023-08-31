侍應女廁內箍妙齡女子頸部10分鐘　稱壓力大找人發洩　認罪囚16月

侍應凌晨時分尾隨一名妙齡陌生女子入公廁，並用風褸笠著女方頭箍頸施襲，女掙扎不果說：「你要咩，我都畀你。」侍應最初不放手並叫女方別出聲，並襲擊她約十分鐘後，突然說：「我唔玩喇。」便鬆手讓女子離開。侍應事後被捕，並稱因壓力大想找人發洩，又稱因「鬼迷心竅」而犯案。他今（31日）於荃灣法院（暫代區域法院）承認非法禁錮和襲擊罪，求情稱案發時因停服甲亢藥，脾氣變得暴躁。暫委法官韋漢熙批評被告因壓力大而向素不相識的女事主施襲，他也覺此行為可怕，判被告入獄16個月。



被告葉紹陶（31歲，侍應），承認於2022年5月28日，在調景嶺公共交通交匯處公共女廁，非法禁錮及襲擊女子X （23歲）致其身體造成傷害。

被告葉紹陶在荃灣法院認非法禁錮及襲擊罪，被判囚16個月。（資料圖片）

X感無助和恐懼可想而知

韋官判刑時稱，案發時夜闌人靜，女事主X獨自在公廁如廁，被素未謀面且毫無積怨的被告蒙頭箍頸，按倒在地約10分鐘，其無助和恐懼可想而知。X當時看不到周圍，求救無門，案發期間度日如年。事件對X留下難以磨滅的烙印，她日後對獨自在公廁如廁必然猶有餘悸，法庭必須為她主持公道，絕不能容忍被告行為。

停藥致情緒失控屬咎由自取

法官續指，雖然被告兒時患自閉症、語言發展遲緩，成年後又被診斷患甲狀腺亢奮，但仍可用藥物治療，他自行停藥以致情緒失控也是咎由自取。法官斥被告純粹因為壓力大和想發洩而向X施襲，此等行為連他自己都覺得不合理且可怕。縱他沒有使用任何武器，但其箍頸動作或會導致X窒息甚至死亡。

X如廁後離開廁格時遇襲

案情指，被告和X當日凌晨時分先後登上同一輛巴士N796，並於同站下車。X走到女廁如廁，她亦是廁內唯一的使用者，她打開廁格門欲離開時，見被告站在面前。被告一言不發，快速將手中的風褸緊緊套住X頭部。X 眼前漆黑一片，尖叫並嘗試拉開被告，反被對方握住頸部。

被告叫X唔出聲就可以

被告大力將X推回廁格，並關上廁格門。X掙扎大叫，被告用雙臂全力箍住X的頸。約5至10秒後，X因呼吸困難不支滑倒，與被告雙雙倒地。她持續掙扎大叫，並兩度向被告說：「你要咩，我都畀你。」被告繼續箍頸，稱：「你唔出聲就得喇！」X以「OK」手勢回應。

被告突稱我唔玩喇然後鬆手

X之後再度反抗，但遭被告大力箍頸，加上廁格門被關上，她無法離開。後來被告突向X說：「我唔玩喇。」隨即便鬆開手，站起來拾起風褸離開廁格。躺在地上的X之後亦起身，當X走出廁格時，被告仍在女廁，並用手指示意X離開。

X事後經過事發路段都感害怕

待X離開後，被告才離開女廁。事件歷時約10分鐘。X其後由男友代為報案，並到醫院驗傷，獲診斷頸部受傷。X在案發後，每當晚上再次行經事發路段都會感到害怕。

稱當時壓力大想搵人發洩

被告其後被捕，警誠下稱：「我嗰時真係好大壓力，想搵人發洩，咁廁所得呢個女仔，所以我先至用外套笠住佢同用手箍佢，事後我都好後悔。」他並指，案發時因見X呼吸困難，「突然清醒」鬆手。他不想X看到自己，故用風褸套住X的頭。至於為何犯案，被告稱他沒有任何特別目的，但感覺自己當時：「諗唔開」、「鬼迷心竅」，「好似見到一千零一個人入咗去，打佢一鑊喇」。

受職場欺凌思想偏差壓力大

辯方律師求情指，被告幼年患語言發展遲緩、聽障及自閉症，另於2015年患甲亢，脾氣暴躁，需要服藥治療。案發前3周，被告停止服藥，又因受到職場欺凌、思想偏差等壓力漸大，他坦言情緒時好時壞，自覺當日所作行為不合理且可怕，並衷心希望向X致歉。

案件編號：DCCC 886/2022