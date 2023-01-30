三罷｜攝影師用索帶綁一司機足踝兼拍其照片　認非法禁錮囚8個月

有示威者於2019年8月5日發起「大三罷」，一名電單車司機當天駛經屯門公路時，在路障前摔倒。他和示威者發生爭執，遭謾罵和毆打。示威者更把司機壓在地上，用索帶綑綁他的四肢。動彈不得的司機被索帶撩鼻和用鞋掩面。一名有份包圍的攝影師，則用手機拍攝司機，並曾用索帶綁司機足踝。攝影師今（30日）在區域法院承認1項非法禁錮罪，法官考慮司機夥同犯案等，判攝影師監禁8個月。



求情稱到現場為拍攝社會事件照片

被告黃維豪，25歲。辯方求情指，被告有別於一般示威者，未有戴上口罩或面罩。他在現場為了拍攝社會事件的照片，但一時糊塗而使用他人遞上的索帶，犯下大錯。

事主遭示威者踢頭及毆打

案情指，於2019年8月5日下午約4時，有示威者在屯門新都大廈外的屯門公路架設路障。於晚上7時許，事主吳惠森駕駛電單車上班。他駛經該路障時，電單車失控，他從車上摔倒。約20名示威者圍堵並指罵吳，吳則持棍防衛。吳其後被示威者壓在地上，有人踢他的頭，以及用雨傘和行山杖毆打他。

曾用索帶綁事主足踝

示威者又用索帶和繩索，綁吳的手腳。期間，有人用吳的電單車頭盔打他的頭，以及用索帶撩鼻和用鞋掩面。此外，亦有示威者屈膝撞吳的膝蓋，拍打他的咀，又脫去他的鞋。而被告曾以手機拍攝吳，又以索帶綁吳的足踝。

事主左手肘骨折及脫臼

消防員其後扺達現場，吳被送院。當時他的左手肘關節骨折和脫臼，身體多處擦傷。吳需戴上臂托固定左手肘關節3個月，期間無法工作，並接受物理治療和針灸6個月。

案件編號：DCCC163/2022