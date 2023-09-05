Ocamp風波︱江玉歡冀學生珍惜舉辦活動自由　鄧飛倡校方突擊巡查

大學迎新營接連發生風化事件，曾於1989年擔任香港大學學生會學生福利秘書的立法會議員江玉歡指大學迎新營歷史悠久，旨在讓新生盡快認識大學，協助新生融入校園生活。她提醒學生珍惜舉辦活動的自由，期望主辦方思考活動背後的意義，呼籲主辦方和參加者自律，「相信大家都唔想無咗舉辦活動嘅自由，咁大家就要尊重自由。」



立法會議員鄧飛認為學生活動有一定自主性，但亦應明白要自律不可作違紀以至違法的事，「成年人點為之非禮點為之強姦，你唔好話你唔知，common sense（常識）嚟。」他建議校方應就迎新營發出充足指引並要求學生跟隨，學生事務處亦可不定時巡查活動，「唔好出事先做補救。」



江玉歡提醒大學生珍惜舉辦活動的自由，期望主辦方思考活動背後的意義，呼籲主辦方和參加者自律。（林靄怡攝/資料圖片）

江玉歡呼籲主辦者和參加者自律

立法會選委界議員江玉歡表示，大學迎新營歷史悠久，旨在讓新生盡快認識大學、學系、宿舍文化，以及認識「大仙」（學長、學姐）協助新生融入校園生活。她憶述當年舉辦迎新營時的活動種類包括「City Hunt」（城市定向）、「Trust Falling」（信任跌落）等，都是為了建立團隊信任，活動亦帶出背後深層次的意義、核心價值。

眼見近年迎新營纍被爆出活動問題，她指倘涉及違法行為，必須交由執法機構處理。她亦提醒大學生珍惜舉辦活動的自由，期望主辦方思考活動背後的意義，呼籲主辦者和參加者自律，「相信大家都唔想無咗舉辦活動嘅自由，咁大家就要尊重自由。」

鄧飛認為迎新營參加者均已是成年人，應明白要自律不可作違紀以至違法的事。（盧翊銘攝/資料圖片）

鄧飛：校方有責任監管學生的紀律進行

對於大學迎新營接連發生風化事件，立法會議員鄧飛認為大學校方有責任對學生的紀律進行監管，「唔可以係話成年人就闊佬懶理。」建議校方應就迎新營發出充足指引並要求學生跟隨，學生事務處亦可不定時巡查活動，「唔好出事先做補救。」他又提到迎新營的風化問題並非近年才出現，只是過去受影響學生未必敢作出投訴，而今次亦是因為學生的求助才令事件被揭發，認為應鼓勵受影響的同學向學生事務處等求助。

鄧飛又認為參加迎新營的學生應該要自覺，他指追求女生並非問題，但不能作出「揩油」、非禮等令人不安的行為，尤其是參加者均已是成年人，即使學生活動有一定自主性，但亦應明白要自律不可作違紀以至違法的事，「成年人點為之非禮點為之強姦，你唔好話你唔知，common sense（常識）嚟。」他又認為學生活動最好應在校園範圍內舉行，但亦明白並非每間大學都有足夠的空間，故在校外進行活動時要做好監管。

郭玲麗指校方應整頓大學迎新營文化風氣，全面檢視迎新營的內容、指引及運作機制。（林靄怡攝/資料圖片）

立法會議員郭玲麗亦指大學迎新營發生多宗違法行為事件情況極不理想，認為大學應持續加強品德教育，例如舉辦教育講座，向學生們灌輸守法、安全和尊重訊息，確保迎新營活動「玩得安心又放心。她又指，校方應整頓大學迎新營文化風氣，全面檢視迎新營的內容、指引及運作機制，教師亦可為內容提供意見和指導，以保障同學的安全，繼而讓活動能夠有序進行。