補充勞工優化計劃首兩日收39宗申請涉312名外勞　包括侍應、廚師

補充勞工優化計劃9月4日起接受申請，勞工處回覆指，首兩日共收到39宗申請，涉及申請輸入312名勞工。處方指，申請來自飲食和批發等行業，據僱主提供的資料，上述申請所涉及的職位主要包括侍應生、廚師及送貨員等。



補充勞工優化計劃9月4日起接受申請，截至9月4日下午4時30分，共收到27宗申請，涉及申請輸入158名勞工，申請來自飲食和批發等行業。

據勞工處最新回覆，9月4日及5日共收到39宗申請，涉及申請輸入312名勞工，申請宗數較昨日增加12宗，最新的申請輸入勞工數目亦較昨日涉及的外勞數目增加近一倍。處方指，申請來自飲食和批發等行業，而根據僱主提供的資料，上述申請所涉及的職位主要包括侍應生、廚師及送貨員等。

處方續指，處理申請時，除審視申請職位的名稱外，還會考慮個別職位的實際情況，包括僱主的業務性質、申請職位的職務範圍等因素，並諮詢相關決策局／部門／培訓機構／專業團體等，從而確定申請職位的職位類別。

政府今年6月公布將優化現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」，主要措施是放寬原來26個職位不得輸入外勞的規定兩年，即售貨員、侍應生、接待員、收銀員等26個職位現時可輸入外勞。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼

