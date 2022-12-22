肺炎球菌傳播力強　長者感染易得重症　13價結合疫苗提供長效防護

踏入冬季，正是「肺炎球菌」的傳播高峰期，而每年都有為數不少的感染個案。於新冠疫情爆發之前，肺炎球菌一直社區感染肺炎的其中一個主要原因。據統計，肺炎長期高踞「本港致命疾病排名」的第2位，於2020年的死亡病例就達到9,365宗。而在2019到2020年期間，患上「侵入性肺炎球菌病」的死亡率由15.5%迅速飆升至31.9%，增幅逾2倍；健康風險實在不容忽視。因此，世界衛生組織就建議市民應提早做好準備，接種疫苗以有效預防「侵入性肺炎球菌病」，保障個人健康。

由2005年起，每年因肺炎而死亡之人數不斷躍升。

肺炎球菌傳播力強 可誘發多種嚴重疾病

肺炎球菌經常會匿藏於鼻咽內，當人體免疫力變差時，就會伺機入侵。其主要透過飛沫傳播，潛伏期較短，只有1至3天，而且病情可迅速惡化。一般會引起輕徵的鼻竇炎、急性中耳炎；嚴重的話， 甚至可誘發不同的致命「侵入性肺炎球菌病」，例如入侵到腦部，就可能會導致腦膜炎；入侵到血液就可能會引致菌血症和敗血病。不單會使聽覺及腦部受損，患者更有機會因器官衰竭而死亡。

肺炎球菌可誘發多種嚴重疾病，甚至導致死亡。（圖片：醫師Easy製圖）

任何年齡人士在一年四季也有可能感染肺炎球菌，加上最近入境隔離政策和社交距離措施逐漸放寬，有機會加強肺炎球菌的傳播。假如不幸確診肺炎，患者會出現發燒、咳嗽、氣喘和呼吸急促等症狀，起碼需要數個星期才可痊癒，然而過程中疲倦的狀態卻使人難以維持日常的工作生活；通常幼童及長者患上肺炎球菌肺炎後病情更為嚴重。

有研究指出，65歲或以上人士感染肺炎球菌後的住院風險，比18-49歲的成年人高10倍以上。於2020年間，每10個死於肺炎有9個是65歲以上長者。

小心防範肺炎球菌 ６類人士為高危群組

不要以為只有幼童及長者才是高危一族，以下人士患上感染肺炎球菌疾病的風險高出數倍，死亡率比健康人士更高出2倍以上。包括：

１. 患有肺部疾病人士（包括哮喘及慢性阻塞性肺病等）



２. 患有心血管疾病人士



３. 慢性病患者（包括糖尿病、肝病及腎病等）



４. 免疫力受損人士（包括切除脾臟患者、癌症患者及愛滋病患者等）



５. 吸煙、酗酒人士



６. 裝有人工耳蝸



肺炎球菌、新冠病毒合併感染 死亡風險大增

有研究發現，在新冠患者合併感染的個案中，肺炎球菌是其中一種最常見的病原體。如出現合併感染，會令新冠患者的死亡風險大幅躍升5.8倍。

由於新冠肺炎重症的康復者有較高風險感染肺炎球菌，歐洲一些衛生組織建議這些類別人士接種肺炎球菌疫苗，以減低感染機會。

歐洲衛生組織建議新冠肺炎重症的康復者接種肺炎球菌疫苗，以減低感染機會。（圖片：醫師Easy製圖）

65歲以上有政府資助 高風險人士宜及早接種

一旦確診肺炎球菌肺炎，醫生普遍都會處方抗生素作治療；但由於現時的細菌對抗生素的抗藥性逐漸增加，所以預防比治療更加重要。高風險人士如幼童、長者或長期病患，宜及早接種疫苗提升免疫力、以減低肺炎球菌所帶來的威脅。而施打疫苗後，通常也需要2至4星期才能產生足夠的抗體。

在 2022/23 年度「疫苗資助計劃」下，65歲或以上的合資格長者可於全年任何時間到已登記參與計劃的醫生接種肺炎球菌疫苗。每劑23價肺炎球菌多醣疫苗資助額為 400 元；每劑13價肺炎球菌結合疫苗資助額為 800 元。

13價結合疫苗提供升級保護 長效預防肺炎球菌

目前市面上有兩種肺炎球菌疫苗可供選擇，分別是「13價結合疫苗（PCV13）」及「23價多醣疫苗（23vPPV）」；而兩者在覆蓋的血清型數目、保護時間上都各有不同。

23價多醣疫苗雖然涵蓋更多種血清型，但保護時效相對較短，抗體水平亦會按年遞減，大概可維持4至7年，因此接種一劑後或需再補種。由於2歲以下嬰幼孩對多醣體抗原的免疫反應不太理想，所以23價多醣疫苗只適用於2歲或以上有特定醫療狀況及50歲或以上人士。

而13價結合疫苗覆蓋了入侵性較強的血清型3；以及抗藥性較高的血清型6A和19A。而且採用升級結合疫苗技術，其蛋白質載體可刺激T細胞反應，以製造更多抗體及促成免疫記憶，一針就能夠提供更長效的保護。6週以上所有人士皆可接種，適用年齡更廣泛。

與多醣疫苗比較，結合疫苗促進免疫記憶，可提供更長效保護。

香港衛生防護中心提醒，2歲以下的幼兒可透過香港兒童免疫接種計劃接種13價結合疫苗，分別於2、4及12個月大接種，總共3針。年滿65歲健康人士接種13價結合疫苗或23價多醣疫苗皆可；而高風險人士能夠參考下圖之接種建議。如有任何疑問，請先向醫生查詢。

於疫情期間，大家在關注新冠肺炎的同時，亦不能忽略肺炎球菌的奪命風險。而接種疫苗是現時最有效預防肺炎球菌的方法；為自己及家人的健康著想，及早施打疫苗、做足防護準備！