米埔發現全球稀有新箱形水母物種　命名「米埔三槳水母」

本港米埔自然保護區發現一種箱形水母新物種，在2020年首次接觸後，經香港浸會大學領導的團隊的研究下，以及透過基因排序，發現新物種屬於三槳水母科，並命名為「米埔三槳水母」。

研究人員指，該水母生活在鹹淡水之間，水溫要求約26至27度，與其他水母不同，擁有獨特的假緣膜及觸手基部。是次發現令三槳水母科的物種增至四個，相關論文已刊登於國際學術期刊《Zoological Studies》。



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路過蝦塘意外發現新水母物種

世界自然基金會香港分會濕地研究經理柯嘉敏等人，在2020年某日在飯後路過米埔自然保護區的鹹淡水基圍蝦塘時，發現有大量水母聚集。初時只打算採集水母以了解其生活習性，但後來在基因庫中未能尋找相關物種，於是在浸大領導的團隊一同研究下，經分析其特徵及基因排序，終確立「米埔三槳水母」。柯嘉敏笑指，「香港從來冇箱型水母，冇諗過喺呢度搵得到。」

浸大生物系教授邱建文介紹指，箱形水母綱屬於刺胞動物門，身體呈正方形，因此一般被稱為箱形水母。雖然牠們只屬於刺胞動物門中的一個小組群，但由於毒性極高，因此在熱帶水域廣為人知，甚至澳洲的海灘上設有警告牌。根據紀錄，由1884至2021年估計有64人死於箱形水母螫傷。

▼「米埔三槳水母」介紹▼



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擁獨特假緣膜及觸手基部

「米埔三槳水母」身體透明，沒有顏色，平均體寬1.5厘米，身體有四隻角，每隻角均連接三條每條長約10厘米的觸手，相信用作捕食水體中細小的浮游甲殼類動物。觸手基部各有一個扁平的槳狀結構，猶如一支船槳，可在收縮身體時產生強大推力，因此較其他水母速度更快。

箱形水母另一項特徵，在於其傘面下端向內延伸形成的假緣膜，為一塊具有很多環狀肌及可收縮傘口的薄膜。假緣膜內有通入傘狀體內的水管。米埔三槳水母的假緣膜水管有多條分支，與同屬的物種有所不同。

浸大生物系教授邱建文。（浸大提供）

米埔三槳水母適合在鹹淡水之間生存

海洋公園助理動物護理專員張雅靜表示，由2021年5月開始飼養「米埔三槳水母」，由於並無任何資料可作參考，只能根據文獻嘗試找出最適合培養環境。最終發現該水母需要的鹽度為17，大概在於鹹淡水之間，相比水母普遍需要的鹽度33低；需求的水溫則較高，約為26至27度。

初時發現塘內有300至400隻棲息 後減至數十隻

邱建文又指，「米埔三槳水母」僅在米埔發現，但基圍蝦塘透過潮汐通道與河口連接，相信亦分佈在於珠江口附近海域。他並認為，米埔已是本港被深入研究的地區，因此新水母的發現，反映香港擁有豐富的海洋生物多樣性。

柯嘉敏則表示，該水母最少在米埔四個基圍蝦塘生活，2020年剛發現時數量最多，塘內估計有300至400隻，後來則減至數十隻，原因未明。問到為何數量有所減少，以及北區都會區會否影響其生存。她則回應「反而點解第一年咁多？」，並強調暫時對該水母的生態知識仍不足，認為若在米埔以外的地方發現，保育則成為值得關注的問題。