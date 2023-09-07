配對公司調查指72%男士認為有樓易識伴侶　女士更鍾情千萬物業

結婚買樓是大部份市民的課題，有配對公司以訪問443名男女，逾7成男女均表示期望與對象購私樓，近8成男女不認同置業後結婚是必要條件，過半女士願與伴侶一同供樓。另有72%受訪男士則稱擁物業較易結識伴侶，而女士較男士更鍾情千萬物業。



配對公司HK Romance Dating今年6至8月透過街頭訪問及網上問卷方式進行調查，訪問443名男女，當中包括261男性受訪者及182女性受訪者，了解港人擇偶置業傾向。

調查顯示，有57%男士認為購置物業是必須的，72%受訪男士更指若自己擁有物業，會較容易結識另一半，47%男士則同意越大額的物業，結識伴侶機會便會更大。

至於受訪女士方面，62%認為購物業是必須，53%認為自己有物業會較易結識另一半。與伴侶同住時，46%女士傾向買樓，先租後買則佔31%，只有7%認為租樓即可。

就買樓方面，分別有74%男士及75%女士期望與伴侶一同買私樓，分別13%及12%稱會選擇居屋；多數受訪男士期望買401至600萬元物業，女士則較期望買801至1,000萬元物業。

調查指過半女士願與伴侶一同供樓。(資料圖片/廖雁雄攝)

另有66%女士指會與伴侶夾錢支付首期，14%稱會由對方支付，但也有10%指會自己全部支付；男士方面也有54%指會與伴侶夾付首期，33%稱會自己全部支付。

不過，7成半受訪男女指香港樓價難以負擔，逾8成人稱今年內不計劃在港置業，分別有52%及44%男女指會考慮海外置業，主要選擇英國及內地。

配對公司指出，現時置業不只是男士專利，女士同樣有能力置業，男士也不需擔心要有樓才可「搵老婆女友」，因不少女士願一同儲首期買樓，建議若遇到性格合適，不要只看重對方家產。公司又提醒市民，不要用盡時間去賺錢買樓而忽略與伴侶相處，建議儲錢買樓同時，也要撥備預算作拍拖消費，製造生活上的小驚喜。

該公司又提到，雖然現時樓價有所回調，但仍難以負擔，受訪者期望政府可減免首置人士印花稅及降低首次置業者的首期要求等，建議政府多推動協助真正用家及首置人士置業的政策，令港人有安定居所，從而有效建立美滿家庭。