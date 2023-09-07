李卓人等欲就違限聚令上訴　終院指相關法例已無效　討論亦無意思

李卓人等多名社運人士，涉於2020年仍是疫情期間的五一勞動節遊行，被裁定「參與受禁群組聚集」罪成，向高院提上訴遭駁回。其中4名被告提終極上訴，終院日前聽取陳詞後，拒絕受理案件。終院今（7日）頒判辭指，相關規例是因應疫情而推行，現已逾期無效，相關爭議已變得沒有意思，因此拒批出上訴許可。



4名提出申請的被告：郭永健（33 歲，工黨主席）、何偉航（35 歲，時任工黨副袐書長）、麥德正（48 歲，工黨副主席），和李卓人（63 歲，工黨副主席），各被票控一項參與受禁羣組聚集罪，指他們於 2020 年 5 月 1 日在金鐘海富中心外參與受禁群組聚集。他們遭判監14日，緩刑18個月。

李卓人與工會的數名成員卻就限聚令提出終極上訴，但終審法院認為規例已無效，討論亦無意義。（資料圖片）

4人欲就群眾聚集的定議作爭辯

4人向終院提出的爭議，包括如何詮譯涉案《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》，如規例中的「群眾聚集」的定義，如何構成合理辯論等。

因應疫情推的規例已逾期無效

惟終院法官在判辭指，涉及規例是因應疫情而推行，現已逾期無效，相關憲法爭議已沒有實際意義。就申請方指，相關爭議具重大而廣泛重要性，因日後可能有相類的疫情和措施。申請人望法庭以司法認知，考慮香港曾爆發「沙士」，不足20年後便爆發新冠疫情。

再有疫情亦未必推出同樣措施

惟終院認為，即使日後再有疫情，但未必再推出同樣措施，更遑論使用相同用字的規則。屆時實行什麼措施，視乎當時的疫情和傳染方式。「沙士」爆發時的情況和措施，其情況不盡相同。終院認為，相關爭議不具重大而廣泛重要性，因此拒批上訴許可。

案件編號：FAMC50/2022