李卓人等4工黨成員　就請願被指違限聚令提上訴　終院拒批許可

李卓人等多名社運人士，被指在2020年五一勞動節於金鐘政府總部請願時，違反限聚令，他們曾提出上訴被駁回。李及另3名工黨成員，欲就案件提出終極上訴，今(4日)在終審法院申請上訴許可，但遭法官拒絕並會於稍後會批下判辭解釋理據。



4名提出終極上訴的申請人包括：郭永健（33 歲，工黨主席）、何偉航（35 歲，時任工黨副袐書長）、麥德正（48 歲，工黨副主席），和李卓人（63 歲，工黨副主席），他們各被票控一項參與受禁羣組聚集罪，指他們於 2020 年 5 月 1 日上午約 11 時 06 分，在金鐘海富中心外參與受禁群組聚集。

李卓人有就違限聚令要求終極上訴，但終院拒絕頒下上訴許可。(資料圖片)

另4被告未有作申請

案件原有另4名被告，包括：黃浩銘（31 歲，社民連主席）、曾健成（64 歲，社民連成員）、吳文遠（43 歲，社民連袐書長），及梁國雄（64 歲，社民連副主席），他們未有參與今天的申請。

原被判囚14天但准緩刑18個月

原審裁判官鄭紀航於 2021 年 3 月 10 月裁定8人全部罪成，判囚 14 天，但准緩刑 18 個月。8 人曾提出上訴，高院去年 10 月全部被駁回。除吳文遠外，餘下 7 人曾向高院申請上訴至終院證明書，全遭駁回。

提兩論據欲作爭議

工黨4人今直接向終院申請上訴許可，並提出兩論據：群組聚集及受禁群聚集的合理詮釋；及和平集會中聚集者相跟最少1.5米距離是否可構成合理辯解。但法庭拒絕頒下上訴許可。

案件編號：FAMC50/2022