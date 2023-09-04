前港姐謝寧進軍生物科技領域　研發天然草本鉑金保健品望惠及大眾

前港姐冠軍謝寧早年創立「曲奇四重奏」，主打採用全天然食材、全手工製作健康曲奇，分店及售賣點遍佈全港，招牌蝴蝶酥更成為香港代表手信，人稱「曲奇皇后」。經歷近三年疫情影響，引發大家對健康衛生的高度關注，謝寧深受疫情啟發，由飲食事業毅然轉投生物科技領域，希望能幫到有需要的人。



踏足烘焙界再轉戰科創界 望幫助有需要人士

謝寧近年進軍生物科技領域，創立晶寧科研保健有限公司，研發出K-O-CRON 鉑金草本抗菌消毒液及草本保健飲品。(陳葦慈攝)

眼光獨到的謝寧將「曲奇四重奏」生意做得有聲有色，她直言做生意無可能一帆風順，承認生意曾受疫情打擊。不過有危必有機，新冠疫情衝擊反而令她學會居安思危，未雨綢繆開拓新市場並設法拓展多元化業務。

謝寧表示確診新冠肺炎後，在中醫朋友轉介下她和身邊確診朋友嘗試飲用中藥飲劑，固本培元之餘，病情亦明顯好轉。好奇心驅使下，她決定進一步和中醫了解藥劑成份及功效，再到連鎖藥妝店做資料搜集，發現市場上保健品價格高，並不是人人可以負擔。

晶寧科研保健有限公司謝寧小姐(右)及黃水晶小姐(左)。(陳葦慈攝)

經此一疫，謝寧深明管理健康必須防患於未然。她和中醫研究配方成份，發現硒離子及鉑金離子成份可塑性極高。硒是人體必需的礦物質微量元素，有助抗癌、抗氧化、調控甲狀腺代謝和維他命C氧化還原態，嚴重缺乏可引致心肌壞死、萎縮、軟骨組織壞死。鉑是地球罕見元素，一般出現在某些鎳和銅礦石中，年產量只有幾百噸，為主要貴金屬貿易商品。

檢測報告更證實揉合獨特螫合鉑金及硒離子，有效溶解細菌病毒細胞壁膜的功能，99.99%消毒殺滅細菌及真菌，如：甲型流感病毒、冠狀病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌、木黴菌、白色念珠菌、毛癬菌、退伍軍人桿菌等。

有見及此，謝寧決定創立晶寧科研保健有限公司(K-O-CRON)，將藥方發揚光大，重新改良包裝及配方，將傳統中藥以一個嶄新、美觀時尚又方便的形式出現。同時，以經濟實惠價出售，特別惠及長者及基層家庭，令他們在可負擔價錢範圍內享受高品質、安全食用的天然產品。

研發草本鉑金抗菌消毒液 100%天然成份大受歡迎

謝寧笑言自己當初研發草本鉑金抗菌消毒液，純粹希望方便淨化空氣、消毒殺菌。後來發現鉑金及硒離子用途極為廣泛，可應用在皮膚、食用保健方面。(陳葦慈攝)

疫情期間，謝寧眼見不少人受皮膚及呼吸道敏感困擾，礙於無法使用含有化學成份的保養品。於是配合註冊中醫師研發全天然草本配方，揉合獨特螫合鉑金及硒離子，以科技萃取而成製造出草本鉑金抗菌消毒液。

鉑金消毒液可持續殺菌6小時，除了適用於空氣清新消毒、消毒食用器皿、去除蔬果農藥、織物除臭、消除蟎蟲等致敏源之外，亦可廣泛應用於舒緩紅腫痕癢、護膚抗炎。包括：口腔潰瘍、痱滋口瘡、牙肉發炎腫痛、暗瘡急救、舒緩敏感、濕疹、灰甲等皮膚問題。

謝寧續指，鉑金離子可美白肌膚、抗氧化及防止污染物影響肌膚健康，重塑健康光澤年輕肌。另外，戴口罩、天氣炎熱及睡眠不足等令皮膚變差，一旦增加油脂分泌，就會出現油粒，甚至疣粒。

朋友實測後，發現可成功去除疣粒、減少頭皮油脂分泌及頭油異味 !

寵物配方 抗菌除臭

草本鉑金消毒液-寵物配方。(陳葦慈攝)

貓狗等寵物的毛髮容易隱藏塵蟎、黴菌等致敏源，加上長期囤積唾液能滋生細菌。所以特別研發寵物配方，能改善牛皮癬、濕疹等皮膚問題，亦可消除大小便異味，照顧毛孩健康，保持家居清潔乾淨。

對抗長新冠關鍵在提升免疫力

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由於生物科技關係，人要健康和免疫力提升，必須要細胞健康和細胞免疫力提升才可以。謝寧亦回顧自己在康復轉陰後，出現長新冠後遺症如：咳嗽多痰、注意力不集中等。因此，為針對後疫情時代，她和專家們利用傳統中醫複方原理，研發屬性溫和的口服保健產品，成份包括中藥草本、大馬士革玫瑰、鉑金離子等。透過科技萃取令產品呈半透明狀，及避免農藥殘留和重金屬等，從而有效提升免疫力及舒緩新冠後遺症，包括久咳、氣管敏感、心臟不適、改善睡眠質素等。

凍齡秘訣：最緊要開心

謝寧指心情開朗是最佳保養品。(陳葦慈攝)

謝寧在訪問中侃侃而談，素來熱心公益的她更坦言產品定價接近成本價，期望回饋社會幫助長者及基層家庭。「登六」在即的謝寧不遺餘力，平日需要兼顧事業、公益事務及家庭，但當日的她依然容光煥發、保養得宜，筆者亦順勢問她凍齡心得。

她直言保持心境正面樂觀是首要條件。即使遇上困難，和身邊人都會有商有量並抱着遇強越強心態克服，切忌抱怨。另外，日常生活及飲食習慣上，揀選天然產品，奉行均衡飲食攝取營養的原則。同時，定時進行適量運動，既可提高代謝率消耗熱量和脂肪，鍛鍊身體，又可釋放壓力。

訪問尾聲，問及品牌未來發展，謝寧透露他們已獲得獨家優先授權科技以研發女士專用敏感部位產品。事關女士們容易因穿著緊身褲、休息不足、免疫力低及經期來臨前荷爾蒙失調等情況而增加感染念珠菌陰道炎機會。K-O-CRON女士專用配方方便日常使用，既可預防感染或復發陰道炎，亦可免卻買藥服藥的煩惱。