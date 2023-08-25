因醫療事故被判專業失德　現為衞生署醫生　署方：按既定程序跟進

一名80歲男病人在2017年因上腹痛到仁濟醫院急症室，惟病人情況不斷惡化，但當時的主診醫生林文華未有及時為其檢查了解病因，以及未有及時通知家屬，病人最終在入院翌日死亡。醫委會周四（24日）作出裁決時指出，今次事件是因為林文華對於病人情況認知不足，但認為重犯機會不高，裁定林文華除牌三個月，緩刑18個月。



翻查資料，該名醫生現時在衞生署任職，為衞生署高級醫生（監測）。衞生署回覆查詢時指，知悉部門一名醫生因其在入職衞生署前發生的一宗臨床事故而須接受醫委會紀律聆訊，醫委會亦已就事故作出裁決。署方會按照既定程序及機制作出跟進。



涉未有及時為入院仁濟80歲翁檢查病因 病人翌日死亡

一名80歲男病人在2017年因上腹痛到仁濟醫院急症室，惟病人情況不斷惡化出現急性腎衰竭及腹部嚴重膿毒症（severe sepsis），但當時的主診醫生林文華未有及時為其檢查了解病因，以及未有及時通知家屬，病人最終在入院翌日死亡。醫委會周四（24日）作出裁決時指出，今次事件是因為林文華對於病人情況認知不足，但認為重犯機會不高，裁定林文華除牌三個月，緩刑18個月。

辯方律師求情指，林文華工作勤力，為人善良及樂於助人，過去在仁濟醫院實習獲得高水平成績，其專業並得到同事的支持，又指在2019年經歷社會事件及疫情，在2021年疫情加入新冠肺炎小組協助政府抗疫。

現於衞生署傳染病處監測科工作 疫情期間曾接受傳媒訪問

翻查資料，該名醫生現時在衞生署任職，為衞生署傳染病處監測科傳染病監測及信息組高級醫生（監測）。她在疫情期間亦曾接受傳媒訪問，指自己及一眾同事都非常有責任心，每日通宵達旦地盡力工作，只望可以每日向市民更新疫情資訊，及時通報風險。

衞生署回覆查詢時指，知悉部門一名醫生因其在入職衞生署前發生的一宗臨床事故而須接受醫委會紀律聆訊，醫委會亦已就事故作出裁決。署方會按照既定程序及機制作出跟進。另外，由於今次醫療事故與該名職員入職衞生署後的工作無關，故署方不宜評論。