世紀暴雨｜陳國基：明上班上學應沒問題　10校破壞未能面授改網課

世紀暴雨上周四、五（7、8日）襲港，本港多區水浸及冧山泥，行政長官李家超今日（10日）下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及明天周一的安排部署。

政務司司長陳國基下午主持記者會時指出，本港整體回復基本正常運作，明日（11日）上班或上學應該沒有問題，本港部份地方仍需進行維修及善後工作。他提及據天文台預測今晚及明天仍會下雨，政府會繼續保持高度狀態，按照緩急輕重，安排及完成善後工作，務求令社會全面回復正常的運作。

署理教育局局長施俊輝指，截至今日下午4時，教育局收到10間學校，因為校園受到破壞未能於明天恢復面授課堂，有關學校已經作出替代安排，例如以網課取替。



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陳國基指，本港整體回復基本正常運作，明日上班或上學應該沒有問題，個別學校因為周邊環境或校園需要繼續進行善後工作，而未能恢復面授課堂，教育局會了解並作出替代安排，同時通知家長及學生，教育局會繼續與學校緊密溝通，提備適切支援，為各區做成不同程度的影響。

他續指，本港部份地方仍需進行維修及善後工作，根據天文台預測，今晚及明天仍會下雨，下月初方向好轉，政府會繼續保持高度狀態，按照緩急輕重，安排及完成善後工作，務求令社會全面回復正常的運作。

陳國基表示，道路及交通運輸方面，路政署及相關承辦商已於上周五基本完成清理，各主要幹道以及巴士行經的路線，部份因為道路損毀而未能通車，亦已盡快進行維修；運輸署及共公運輸的營辦商一直緊密聯繫，專營巴士服務除了個別路線需改道、縮短服務，或部份暫停服務之外，所有日間路線已恢復服務。此外，他說，鐵路服務亦已大致恢復正常運作。

至於應對水浸方面，陳國基表示，渠務署確認的水浸個案，基本已全部處理，並且解封受影響的地方，署方會繼續巡查、清理排水管道河道，以確保排水系統會運作暢順，同時食環署亦會繼續巡查各區的水浸點，為淤塞排水渠進行雨後清理工作，盡快清除街道上的雜物及垃圾。

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市面巡查方面，他指，在發展局督導之下，各個有關部門正在全面進行特別巡查，識別暴雨之後，有潛在風險的斜波、樹木，以及建築物等等，並且按實際情況進行緊急工程，包括圍封安排，目的都是為了保障公眾安全。陳國基指，土木工程署的緊急控制中心會繼續運作，聯同維修部門處理山泥傾瀉的相關事故。

他續指，18區民政事務處連日巡視了區內各處受災的地方，並且聯絡了相關部門處理山泥傾瀉、路陷或停電的情況，又組織了關愛隊、地區團體、加快清理道路及受影響住戶的家居宅物，維修故障設施等等。民政事務總署亦會開放多個臨時庇護中心，供有需要市民入住。

此外，行政長官早前已經宣布啟動公務員的動員機制，加快進行善後的工作，直至現時，政府先後已動員數百名不同部門的政府人員組成應急隊伍，分別前往北區、大埔區，以及南區等提供支援，他們工作包括清理路面、到臨時庇護中心為居民提供協助等等。至於個別受到較嚴重影響的地區，政府正全速進行跨部門的協調，加緊多方面的應急以及善後工作。

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署理教育局局長施俊輝指，至今共收到117所學校報告校園損壞的情況，並且已經指派承辦商到所有受影響的學校搶修，包括清理社被阻塞的去水渠，以及湧入操場的山泥，修緝漏水的伸縮篷，以及受水浸影響的控制房，協助學校恢復正常運作，除了一所學校需要待零件付運，以維修損壞的電力設施之外，所有其他116所學校的維修工程，都可以在今日完成。

他說，絕大部份學校可於明天復課，截至下午4時，教育局收到10間學校，包括中小幼以及特殊學校，因為校園收到破壞，例如泥水湧入學校操場、課室或者特別出現嚴重水浸，而需要進一步清理及善後工作，暫時未能於明天恢復面授課堂。他說，有關學校已經作出替代安排，例如進行網課，並且通知家長及學生。

至於跨境學童上課方面，施俊輝表示，鑑於蓮塘、香園圍口岸及文錦渡口岸需要繼續暫停服務，部份校車需要改用其他陸路口岸，教育局已經協調相關校巴服務營辦商情于學校，安排跨境校巴使用皇崗口岸呈局方已經透過學校通知相關學生及家長明日來港上課的最新交通安排。

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