兩女子食燕星斑中「雪卡毒」　口腔麻痺留院現情況穩定

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-07 21:36

兩名女子本周一（5日）晚品嘗由荃灣楊屋道街魚檔購買的燕星斑後出現腹痛、腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵，其中66歲婦人更出現口腔麻痺，翌日到廣華醫院求醫，並入院接受治療，現情況穩定。衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，事件仍在調查中，並建議市民每餐只進食珊瑚魚只宜少量，避免全魚宴。

兩名病人於本周日（4日）在荃灣楊屋道街市的「新有利海鮮」魚檔購買燕星斑。（歐陽德浩攝）

病人進食後腹痛、腹瀉、口腔麻痺

個案涉及兩名年齡分別34歲及66歲女子，她們於本周日（4日）在荃灣楊屋道街市的「新有利海鮮」魚檔購買燕星斑。衞生防護中心表示，病人於4月5日在家中晚膳期間煲湯及進食後，約6至7小時後出現腹痛、腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵。

而66歲女病人更出現口腔麻痺，翌日到廣華醫院急症室求醫，入院接受進一步治療。而兩名病人現時情況穩定。署方已通知食物環境衞生署有關事件，調查仍在繼續。

燕星斑不時被不良商販冒充當東星斑。（魚類統營處Facebook圖片）

「雪卡毒」毒素不能經煮食分解

燕星斑為珊瑚魚其中品種之一。衞生防護中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要因進食大珊瑚魚有關。由於該類大魚以珊瑚礁海域的小魚為食，而小魚則進吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚的內臟。而魚的體積愈大，其含毒量亦可能愈高，但從外觀不易分辨是否含有毒素，煮食亦不能將毒素分解。

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衞生防護中心提示避免全魚宴

衞生防護中心指，雪卡毒素中毒人士會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒、關節和肌肉痛等病徵，但大部分中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症；而攝取過多毒素可影響循環及神經系統。

為了預防雪卡毒素中毒，衞生防護中心提出以下幾項建議，包括︰