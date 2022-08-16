食物中毒｜六旬婦食龍躉後嘔吐疑中雪卡毒 兩類食物忌與魚同吃

本港一名婦人早前進食過沙巴龍躉在家中突然不適，出現腹痛、四肢麻痺、噁心和嘔吐等「雪卡毒」中毒病徵，幸經求醫後目前情況穩定。然而，雪卡毒原來並非簡單透過烹煮及加工過程可完全消除，而珊瑚魚中的3個部位更是毒素含量最高！



沙巴龍躉是其中一種含雪卡毒的珊瑚魚。（資料圖片）

進食沙巴龍躉後不適

據衞生防護中心昨日（15日）公布，該名63歲婦人本月13日自新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店，購買了外賣菜式「沙巴龍躉兩食」，當中包括龍躉炒西蘭花及枝竹蒸龍躉。

但她當晚回家進食後約5小時，身體便陸續出現腹痛、腹瀉、頭暈、虛弱、四肢麻痺、噁心和嘔吐等「雪卡毒」中毒病徵。她其後於翌日到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受治療，現時情況穩定。

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涉雪卡毒魚類多重兩公斤以上

據本港食安中心資料顯示，雪卡毒魚類中毒是多個水域的風土疾病，在本港出售的活珊瑚魚有不少是來自這些水域。雪卡毒魚類中毒是由進食含雪卡毒素的珊瑚魚所致。居於珊瑚礁的食草魚類首先吃下有毒的海洋浮游生物，然後體型較大的食肉魚類吃下這些含有毒素的魚類，毒素於是在食物鏈中不斷累積。

雪卡毒素是一組耐熱的脂溶性化合物，受影響魚類的內臟、肝臟及生殖器的毒素含量較其他部位高50至100倍，但有關魚類仍然毫無症狀，涉及雪卡毒魚類中毒的珊瑚魚體重通常為2公斤(3斤)以上。

由於雪卡毒素非常耐熱，不能透過烹煮及加工過程消除，故可影響進食含雪卡毒素魚類的人的神經和肌肉功能。由於國際海產貿易不斷增加，雪卡毒魚類中毒現時是全球常見的一種海產中毒，當中涉及雪卡毒的本港常見魚類包括：

．油𩺬、金錢龍躉

．藍瓜子斑、老虎斑

．老鼠班、蘇眉

．西星斑、豹星斑

．燕尾星斑、紅鰽

．杉斑、東星斑



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中毒嚴重恐呼吸停頓

雪卡毒魚類中毒第一個症狀可在30分鐘內迅速出現，但通常在進食可引致中毒的魚類後24至48小時才出現。

患者最初會出現腸胃或神經系統不適。嘔吐、腹瀉、噁心及腹痛等腸胃不適一般只會持續數天，而口部及四肢刺痛、皮膚發癢、溫度認知有變、疲倦、肌肉及關節疼痛等神經系統不適會隨後出現，並持續較長時間，有時會長達數年。

情況嚴重者可能出現低血壓、心搏過緩、呼吸困難及停頓，但死亡個案則少見。其他因素，例如以往曾否出現雪卡毒魚類中毒、有否飲用酒精飲料和食用花生或豆類食物，亦會令個別人士較易出現雪卡毒魚類中毒。

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進食珊瑚魚忌與花生、豆類同吃

在食用方面，食安中心提醒市民要預防中雪卡毒，應留意以下飲食原則：

．減少進食珊瑚魚，尤其超過3斤的大海魚

．每次只進食小量珊瑚魚，避免進食巨型珊瑚魚的「全魚宴」

．避免進食珊瑚魚的頭、魚皮、內臟和卵

．進食珊瑚魚時不要喝酒、吃花生或豆類食物，以防加劇病徵

．曾中雪卡毒的人士，日後若再次接觸到毒素，就算很少份量，也會產生中毒徵狀

