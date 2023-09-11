世紀暴雨︱海綿城市不足應付極端天氣？　工程師指蓄洪池助減水浸

上周四至五（7至8日）一場世紀暴雨，本港多區出現水浸，香港工程師學會岩土分部上任主席卓子然今早（11日）在電台節目上，以往「海綿城市」的概念及設施是否不足以應付極端天氣，他指港府過去建造不少蓄洪池，有蓄洪池的地方今次水浸情況較輕微，相信有一定作用，惟市區地底未必有足夠空間建蓄洪池，政府要思考如何加強市區的排水能力，例如考慮增設排水隧道。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



+ 9

發展局局長甯漢豪昨日在記者會上指政府多年前已做好渠務工作，近日暴雨下出現的水浸及山泥傾瀉情況屬可控，反映香港渠務、斜坡管理有一定「底氣」。香港工程師學會岩土分部上任主席卓子然今早在電台節目回應指，暴雨發生除了要看機率，也要看雨量，今次暴雨雨量是相當大，回望70年代，有很多雨量較今次細，但已引發多次大型山泥傾瀉，引致死傷，所以也同意局長說法。

今次暴雨多地現水浸，卓子然指在排水設計上，要思考極端天氣未來可能會增加，而當局已就此展開研究，他也相信渠務署會再檢視，為今次出現嚴重水浸的地方減低水浸風險。

問到未來面對極端天氣，以往「海綿城市」的雨水管理模式及設施是否不足以應付，卓子然指港府過去建造不少蓄洪池，而有蓄洪池的地方今次水浸情況較輕微，相信這些蓄洪池有發揮作用。不過，要在市區建蓄洪池要考慮成本效益，且市區地底有很多管道、樁柱，未必有足夠空間建蓄洪池，認為政府要思考如何加強市區的排水能力，例如考慮增設排水隧道。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



+ 12

他又指，很多國家、城市都正思考怎樣應對極端天氣，給城市規劃上，荷蘭有一地多用的設施，天氣好時可用作休憩用地，天氣差時可用作儲水，這些也是可參考的。但他認為，較重要是市民的風險心態要改變，以往紅雨、黑雨或作覺安全，未知大自然的力量有多大，認為社會要做最好準備，但有最壞打算，市民要學會在極端天氣下保護自己。

就有市民疑惑大雨是否500年後才會再出現，卓子然在節目上都有解釋500年一遇屬於機會率，設計基建時都會用上相關機率，簡而言是年期愈長，出現機會愈低，而500年一遇即一年內出現的機率約0.2%，而非500年才出現一次。他都指出，這個機率是統計學專有名詞，基於數據，隨著往後有更多場雨出現，多少年一遇是也會更新。