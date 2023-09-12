數碼港電腦系統疑被盗400GB個人資料　黑客網站：資料「已洩漏」

數碼港日前公布，8月中發現部份電腦檔案被鎖上，懷疑未經授權的第三方曾入侵數碼港的電腦系統。今日（12日）有Twitter/X貼文張貼出黑客組織Trigona的截圖，貼文並指Trigona「已洩漏」（Released）從數碼港系統取得的個人資料。



貼文未有指出黑客組織「已洩漏」的個人資料數量，而早前有網絡安全平台稱數碼港被黑客入侵，黑客持有超過400GB數碼港的資料，其中包括初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等。《香港01》正就最新發展向數碼港及個人資料私隱專員公署查詢。



數碼港（資料圖片）

網絡安全平台Falcon Feedsio早前在社交媒體發文，透露數碼港被黑客入侵，黑客持有超過400GB數碼港的資料，其中包括初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等。黑客就資料要求繳付30萬美元，相等於235萬港元。

香港時間9月12日早上，有Twitter/X用戶發貼文，張貼出Trigona網站的截圖，貼文指Trigona「已洩漏」（Released）從數碼港系統取得的個人資料。

香港時間今日早上，有Twitter/X用戶發貼文，張貼出Trigona網站的截圖，截圖附有多張疑為香港身份證的圖片，圖片經模糊處理，貼文指Trigona「已洩漏」（Released）從數碼港系統取得的個人資料。

數碼港是於上周三（6日）晚上發稿稱，發現一宗網絡安全事件，涉及未經授權的第三方入侵數碼港部分的電腦系統。數碼港非常關注事件，已立刻採取行動控制，包括報警處理和關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查。數碼港亦已向有關當局及香港個人資料私隱專員公署通報。

私隱專員公署早前指，8月18日已收到數碼港的資料外洩事故通報（資料圖片）

私隱專員公署上周四（7日）回覆指，8月18日已收到數碼港的資料外洩事故通報，換言之，數碼港在通報公署後，未有公布事件，直至Falcon Feedsio發文透露，在延遲半個月後才向公眾交代。

私隱署指，已根據既定程序就事件展開審查，亦已建議有關機構應盡快通知受影響人士。該署呼籲，受影響人士應提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可以向相關機構或公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）查詢。

另外，受影響人士為保障個人資料私隱，應採取以下措施：

- 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有的話）；



- 留意個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；



- 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料；及



- 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。

