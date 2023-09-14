香港夜繽紛︱中秋國慶連假夜蒲攻略　一文看清香港多個商場優惠

政府今日(14日）公布推動夜經濟的「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）計劃，鼓勵市民夜間消費。政府提出要推動夜經濟，適逢中秋節將至，各大商場接連推出優惠刺激消息，《香港01》整合多間商場重點優惠，方便讀者計劃連假「夜蒲」之旅。



恒隆商場消費滿5000元可換電子購物禮券

恒隆多間商場中秋佳節期間推出「hello 秋日賞賞你」消費現金回贈企劃夜市專屬優惠，其中Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），可獲贈100元恒隆電子購物禮券及兩張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券；滿10,000元額外送三張港幣100元電子購物禮券；滿18,000元加送多四張港幣100元電子購物禮券，即最多可獲贈總值港幣900元電子購物及餐飲現金券。

而恒隆旗下的康怡廣場及淘大商場亦有優惠，電子貨幣消費滿3,000元可獲贈一張港幣100元電子購物禮券，滿5,000元再送100元電子現金券及50元Fashion Walk電子餐飲禮券，即最多可獲贈250元電子購物及餐飲現金券。

APM等新鴻基地產旗下商場內消費滿100元，即可以1元票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票証1張。（資料圖片）

APM等新地商場消費100元可以1元戲飛

新鴻基地產亦推出夜市「活起來、動起來」主題活動，由9月15日起APM、沙田新城市廣場等旗下商場將於周末及大型節日營業至凌晨0時，顧客於晚上8時後在場內憑200元消費，可享額外4小時免費泊車優惠。另外，只要在商場內消費滿100元，即可以1元票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票証1張。

新都城中心9月29日至10月29日逢周五、周末及公眾假期推出夜間活動及「After 8夜間消費三重賞」計劃。（資料圖片）

恒地商場消費滿$500可獲$50電子購物禮券

恒地旗下位於尖沙咀的Mira Place、將軍澳MCP新都城中心以及馬鞍山MOSTown新港城中心，9月29日至10月29日逢周五、周末及公眾假期推出夜間活動及「After 8夜間消費三重賞」計劃，向「H·COINS」會員派發1.2萬張電子購物禮券，會員於晚上8時或之後於場內即日消費滿$500或$1,200，分別可以獲得$50或$150電子購物禮券。

朗豪坊8時後消費2倍積分 滿400元4小時免費泊車

朗豪坊商場將於9月21日至10月23日推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，每晚8時後，於場內所有商舖消費即賞2倍LP CLUB 會員積分。另外，商場消費滿HK$400 即享4小時免費泊車優惠。而中秋節當晚（29日）晚上會舉行Moonlight Party，商場會於當日派發13樓免費酒吧飲品及應節燈籠。

中環街市（華懋集團提供）

華懋商場派1萬張50元購物餐飲現金券

華懋集團旗下中環街市、荃灣如心廣場、沙田好運中心和希爾頓中心等8個商場將於9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間派發1萬張50元購物餐飲現金券，凡於場內消費滿200元即可使用一張。