消委會｜今年接33宗業務轉讓投訴　美容院易手要舊客再付錢扣療程

新冠肺炎疫情重挫經濟，美容行業更一度因應防疫措施而須停業。「寒冬」過後，部分美容中心未能迎來「春天」，就因入不敷支而需要將業務轉讓，即安排已購套票的客戶到新商戶接受療程，惟部分新商戶或未必兌現已購買而尚未使用的套票。



消委會今年接獲33宗與業務轉讓相關的投訴，當中有消費者想在新商戶繼續接受餘下服務時，獲告知沒有相關儀器，要求再支付逾3000元及扣減18次現有療程，以換取新療程。



消委會提醒消費者，美容服務屬於「個人服務」，舊商戶不能藉業務轉讓企圖免除法律責任，若未能提供已購服務，消費者有權追討未消費的餘額。同時，根據明文法例，新商戶須承擔舊商戶有關業務的法律責任及債項，消費者可在指定時限之內要求新商戶退還款項。



圖為美容院在疫情期間進行的防疫措施。（資料圖片／歐嘉樂攝）

消委會今年首八個月已接獲33宗與業務轉讓相關的投訴，較去年同期錄得的5宗大幅上升近6倍，亦較2022年全年10宗，上升逾兩倍。消委會引述其中一個投訴個案，指有消費者在美容院購買療程（包括面部美容、排毒及紋眼線）後一年，發現店內職員人面全非，始知該店已被另一公司收購。新公司表示，會繼續為她提供服務，惟職員其後卻聲稱沒有她以往使用的排毒儀器，遂推介她轉用及購買其他美容套餐。

該消費者不欲再花費，便提出將餘額轉做最普通的美容服務，惟要求遭到職員拒絕，職員最後建議她支付3,056元及扣減18次現有療程，以換取魚子再生療程，並揚言若不接受此安排便無法再為她預約服務。該消費者其後向消委會投訴，新公司最終提出「退回$3,056、不再為投訴人提供服務」，即該名消費者（投訴人）將不能再使用餘下服務的方案。投訴人認為追討困難，亦不想使用新公司的服務，因 此接受方案。

消委會表示，在過去的訴訟個案中，法庭曾指出美容服務屬於「個人服務」，舊商戶不能藉業務轉讓企圖免除法律責任，若未能提供已購服務，消費者有權追討未消費的餘額。同時，根據明文法例，新商戶須承擔舊商戶有關業務的法律責任及債項，消費者可在指定時限之內要求新商戶退還款項。

消委會提醒消費者，即使新商戶聲稱會繼續提供服務，消費者亦應先清楚了解是否有附帶條件，及服務是否與原先購買的相稱，才決定是否接受，或行使其退款的權利。另外，消費者亦要留意，如向新商戶要求退還尚未使用的餘額而遭拒絕，要在業務轉讓後1年內透過訴訟提出追討。

消委會補充，現時美容中心亦未必會主動公布股權變動，消費者因而未能即時察覺；加上一般消費者少有經常查閱《憲報》或報章的「轉讓通告」的習慣，從而錯失向新商戶追討的時機。不過，舊商戶的責任並不會因「轉讓通告」而終止，故消費者仍可向舊商戶追討。