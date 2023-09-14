消委會｜吹髮小貼士：負離子風筒令頭髮順滑？吹頭溫度要多高？

消委會《選擇月刊》今日（14日）公布，測試市面上13 款風筒，發現雖然所有樣本均指可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，不同牌子負離子濃度相差過百倍。



到底什麼是負離子？吹頭又是否溫度越高越好？《香港01》整合消委會提供多個吹髮小貼士，不論是洗頭後吹乾頭髮，或是要造型美髮可以有成效之餘，亦可以保護一把秀髮免受傷害。



消委會測試13款風筒型號。（資料圖片／龔嘉盛攝）

現時不少人都希望選用負離子風筒以希望頭髮較順滑，消委會就測試13款風筒樣本，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，量得的負離子濃度由每立方厘米361個至8,990萬個負離子不等，當中amika風筒只量得每立方厘米361個負離子，跟另一款沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度（約200個至300個）相若。

風筒能夠釋放負離子，大多因為設有一個特別的「變壓器」，其可產生一個稍高的負電壓（今次測試量得電壓由 -790V至-1,330V）。當電極的末端上針尖，負電壓便會令針尖產生負電荷，並經由氣流放電至空氣分子，再把負電荷轉帶到頭髮上。

《香港01》整合消委會提供多個吹髮小貼士，以助市民不論是洗頭後吹乾頭髮或要造型美髮可以有成效之餘，亦可以保護一把秀髮免受傷害。

消委會就測試13款風筒樣本，惟聲稱濃度與測試結果存在差異。（盧翊銘攝）

知專設計學院時裝及形象設計學系副講師陸定國表示，使用者應按個人髮質、髮量、頭髮長度，以及想塑造的髮型來選擇風筒的操作模式，但一般而言，頭髮健康強韌的人士如要吹乾濕髮，可選用中等溫度的操作模式；而髮絲受損較嚴重的人士，則建議避免使用高溫的操作模式，而吹乾頭髮以及塑造理想髮型所需的時間會因應頭髮長度、厚薄、風筒的效能，以及個人技術等因素所影響。

Ｑ1：用負離子吹髮為什麼可以令頭髮較順滑呢？



日常的洗頭、梳理，以至日曬，都會增加髮絲間的摩擦，日常的洗頭、梳理，以至日曬，都會增加髮絲間的摩擦，而髮絲間的摩擦增多，便容易造成毛躁和飛散問題。美國消費者組織Consumer Reports指，頭髮傾向帶有正（positive）電荷，而負離子（negative ions）可以中和頭髮表面的電荷，故此有改善髮絲飛散問題的功效。

不過，中大學物理系高級講師湯兆昇博士提醒，實際使用情況下，風筒吹出的負離子有機會受風速、風向和使用範圍或距離等因素所影響，如風筒的使用距離較遠，負離子則有機會被吹散，故建議消費者必須留意使用溫度不宜過高，使用時間亦不宜太長，取得造型美髮和護髮兩者的平衡。另外，負離子所帶來的美髮效果亦都只屬於暫時性，並不能提供修復髮絲表面的功效。

Ｑ2：負離子釋出口也要注意清理？



塵埃和污垢積聚在負離子釋出口的小孔位置後，可能影響負離子的輸出，甚至有機會影響其美髮效果，故建議定期用棉花棒清理負離子釋出口，以維持負離子可以持續輸出。

Ｑ3：自然風乾較用風筒吹乾好？



美國消費者組織認為，自然風乾和用風筒吹乾各有優劣，並不能一概而論，但在選擇適當的方法來吹乾頭髮時，應考慮頭髮的種類、髮質，以及髮型等因素。一般而言，與自然風 乾比較，用風筒以適當的距離（約15厘米）和適當的溫度吹乾頭髮所帶來的傷害較少，強調如以不加熱模式來吹髮，並不會對頭髮造成損害，而使用風筒亦可以增加頭髮的層次，以塑造出理想的髮型。相反，若果頭髮受損程度較嚴重，使用加熱工具如風筒和捲髮器時，則可能較自然風乾對頭髮帶來更大傷害。

Ｑ4：溫度越高吹頭越好？



韓國研究分別以47 °C、61°C 和 95 °C 等 不同溫度和距離吹理髮束，結果發現用高溫（95°C）於5厘米距離位置吹髮，對頭髮角質層造成的損害最嚴重，令頭髮角質層出現明 顯的縫隙和孔洞，故建議消 費者避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。

Ｑ5：如何減低吹頭和梳理可能引致的損傷？



除了選 用溫度較低的吹髮模式，日常適當的護理程序亦有助維持頭髮的健康，如在用洗頭水洗髮和徹底沖水後，避開頭皮位置使用護髮素，再徹底沖洗，有助減低髮絲間的摩擦。另外，洗頭後，亦應避免用毛巾大力摩擦，而是用毛巾印乾頭髮。

如有經常或長時間使用風筒、捲髮或直髮器的習 慣，選用適當的護髮用品，如含有矽化合物（silicones）或聚合物（polymers）等成分的護髮產品，有助頭髮抵禦高溫，減少摩擦。