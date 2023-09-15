藥劑師把關藥物安全

撰文：01醫務所
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不少人或以為藥劑師只負責配藥，事實上，藥劑師是醫生的左膀右臂，肩負藥物安全的最後把關者。藥劑師的工作遠不止配藥，更要擔當病人與醫生之間的橋樑，並充分運用其專業的藥理知識，從核對藥物處方、調較藥物劑量、檢查藥物的相互作用，以至教導病人用藥等，多方面確保病人用藥安全。

撰文：港怡醫院藥劑部經理伍文強

在醫院，藥劑師會根據病人的年齡、體重、性別、藥物敏感史、病歷等資料，核實醫生處方的藥物，如發現藥物劑量及種類不符，或藥物之間出現相互作用，會與醫生溝通並提出調整建議。

提高病人對藥物的認識，有助加強其用藥依從性，因此，藥劑師在前綫教育病人用藥尤為重要。藥劑師會向病人解釋藥物的服用方式、副作用、儲存方法等。以往遇過有病人沒有正確使用藥物，影響治療成效。曾有位哮喘病人對其寵物的毛髪敏感，獲醫生處方吸入式的藥物，及後發現病人誤以為要將藥物直接噴至寵物身上，導致病情未有得到控制。

藥劑師在前綫教育病人用藥尤為重要，藥劑師會向病人解釋藥物的服用方式、副作用、儲存方法等。

部份病人如長者可能會因擔心副作用而不按指示服藥，藥劑師不僅要清楚解釋及指導副作用的應對方法，更會盡力嘗試了解其憂慮，向病人灌輸依時服藥的知識。曾有位任職的士司機、患有高血壓的病人，求診後情況未有改善。藥劑師在藥物諮詢期間向病人細心了解，才得悉其並沒有服藥，原因是其服用降血壓的利尿藥後，小便頻率增加，影響日常工作，惟未有告知醫生有關情況。藥劑師於是向醫生建議轉藥，並向病人解釋該藥物不會有尿頻的副作用，病人才安心服藥，在工作和控制病情間取得平衡。

教育病人認識不同藥物的相沖作用亦十分重要，藥劑師會教導病人養成記錄用藥的習慣，包括保存藥物處方、藥袋標籤等資料，這亦可讓醫生及藥劑師知悉病人正服用的藥物，預防重複處方藥物。薄血藥是常見的相沖藥物，若病人同時服用某些中藥或食物，可能會引致出血性中風，藥劑師會特別提醒病人先諮詢醫生意見。現時有醫院推出病人手機應用程式，病人可隨時查閱處方紀錄、藥物過敏紀錄等資料。

要確保病人用藥安全，藥劑師及護士在配發藥物前，必須核實病人及藥物資料，確保正確的病人身份、藥物、劑量、用藥時間及途徑。部分醫院引入先進的藥物管理及配發系統，協助藥劑師的日常工作，進一步保障病人安全。藥劑師可運用人工智能電腦系統，檢查醫生處方的藥物有否相互作用，系統會自動顯示相應警示訊息。

在配藥方面，全自動藥瓶灌裝設備可安全及精準地執行配藥工作，當藥劑師核實處方後，機械人系統會自動將正確的藥物及劑量放入藥瓶，大大提高配藥的運作效率和準確度。至於住院病人，除了可利用物條碼管理系統核對藥物，有醫院亦設有自動化配藥系統，護士透過指紋驗證開啟系統後，相應的藥櫃會自動打開，不僅可確保藥物無誤，更可省卻運送藥物到病房的時間。

全自動藥瓶灌裝設備可安全及精準地執行配藥工作，當藥劑師核實處方後，機械人系統會自動將正確的藥物及劑量放入藥瓶，大大提高配藥的運作效率和準確度。

縱使智能系統及設備可輔助配藥工作，但並不能取代藥劑師。藥劑師在藥物安全上擔當重要角色，藥劑師需定期更新配藥系統內的藥物資料，並每天核對及補給設備內裝載的藥物。除此之外，藥劑師與病人之間的互動，亦是治療過程中重要一環。

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