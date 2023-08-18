調控呼吸增電療精準度

撰文：01醫務所
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本港十大常見癌症中，病灶位於胸腔及腹腔的佔約半，例如肺癌、乳癌、肝癌及胰臟癌等。當此類患者接受放射治療（又稱「電療」）時，腫瘤會隨着呼吸而移動；如擴大照射範圍以配合呼吸周期，雖可確保有足夠的輻射劑量照射到腫瘤，但腫瘤附近的正常組織會受到不必要的輻射劑量，因而增加出現副作用的機會。現時配合呼吸調控技術，可因應患者的呼吸節奏設計電療方案，從而減少治療時因呼吸運動而影響照射位置，使放射線束更精準到達腫瘤。

撰文：港怡醫院高級放射治療師黃曉鳴

呼吸調控技術的原理是透過紅外線系統與治療機器（即直線加速器）連接，在進行放射治療時，偵測由呼吸造成的身體起伏，以實時追蹤患者的腫瘤位置，並配合患者呼吸周期釋放輻射。這技術有助減少因呼吸運動而引致的治療誤差，對治療胸腔和腹腔的腫瘤尤其重要。

呼吸調控技術可應用於多種放射治療方法，例如軀體立體定位放射治療（SBRT）、容積調控放射治療（VMAT）、強度調控放射治療（IMRT）、三維適形放射治療（3D CRT）等。醫生會根據病人的不同情況，參考電腦掃描影像，制訂出腫瘤治療範圍，並與放射治療團隊合作，包括放射治療師及醫學物理學家，設計合適的個人化治療方案。

放射治療配合呼吸調控技術，有助提升治療腫瘤的精準度。

常見的呼吸調控技術有三種，包括自主呼吸調控、四維電腦斷層掃描和實時呼吸追蹤調控。自主呼吸調控是指病人自主控制呼吸，每當病人閉氣時，腫瘤會隨之停止移動，儀器只會在此時釋放輻射到治療範圍。若配合此技術，每次放射治療約在30分鐘内完成。

曾有病人擔心自己在治療時未必能配合呼吸而影響效果，其實在模擬定位時，醫生和放射治療師會先因應病人的情況設計治療方案，並設定適當的閉氣深度，病人可在家自行練習呼吸，放射治療師亦會在治療期間配合病人的呼吸節奏，指導病人進行自主控制閉氣，因此病人一般都能掌握閉氣節奏。正式治療時，放射治療師會在病人腹部之上放置紅外線反射標記盒，配合連接直線加速器的呼吸調控系統，實時監控病人的呼吸頻率及幅度，提高電療的安全和精準度。

治療時，放射治療師會於患者腹部上放置紅外線反射標記盒，透過紅外線偵測系統實時監控患者呼吸頻率及腫瘤位置。

即使病人未能配合自主呼吸調控，仍有其他可行方案，例如四維電腦斷層掃描和實時呼吸追蹤調控，病人可維持原本呼吸頻率的同時，接受安全及精準的治療。透過四維電腦斷層掃描，在進行模擬定位時，可360度追蹤腫瘤在呼吸起伏時的移動範圍，醫生從而根據影像制訂治療範圍。若腫瘤移動幅度超出治療範圍，放射治療師會馬上停止放射儀器的運作。

至於實時呼吸追蹤調控，醫生會根據病人的呼吸周期，設定呼吸周期中適合釋出放射線的特定時間，若放射線束超過特定範圍時，治療儀器亦會自動暫停。然而，此調控方式的治療時間會相應增加，一般需時約一小時。

曾經有一位聽障伯伯原本擬用自主呼吸調控配合電療，由於醫護人員不能以言語向伯伯傳達呼吸指令，團隊集思廣益，與家人共同努力，商討及試行多個解決方案，最終建議伯伯改用四維電腦掃描定位腫瘤，在醫護人員和家人的支持下，順利完成治療。

抗癌路上，除依靠專業醫護團隊的治療，家人的關懷及鼓勵也是不可或缺的良方。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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