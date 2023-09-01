獨特運動療法助矯正脊柱側彎

脊柱側彎在本港普遍嗎？書包過重、姿勢不良就會引致脊柱側彎嗎？根據衞生署的資料，本港約有2%至3%青少年受脊柱側彎影響，較常見於女性，大部分個案屬原發性脊柱側彎，沒有明顯成因。由於孩子處於發育期，脊柱側彎或隨着成長而惡化，影響外觀之餘，嚴重更會因肋骨變形而影響心肺功能。如能及早發現脊柱側彎，並接受適當的保守治療，例如透過獨特的運動治療，有助矯正脊骨及防止側彎惡化，減少需要接受手術的嚴重情況



撰文：港怡醫院復康中心主管梁佩嫦



脊柱側彎是指脊骨向左或右彎曲變形，並呈現「C」形或「S」形，通常在青春期出現。據統計，原發性脊柱側彎佔整體個案八成以上，患者通常無疼痛等病徵；其餘則由神經肌肉病變或先天脊骨異常引致。成人患者的常見成因是退化問題，例如骨質疏鬆，通常會伴隨脊椎痛症。

脊柱側彎可從外觀上察覺，包括肩膀高低不一、左右肩胛骨不對稱地突出、腰部左右不對稱及盤骨傾斜等。本港的衞生署學生健康服務，會定期為學童檢查脊骨，有助及早發現狀況，以儘早轉介有需要的個案到專科作進一步診治。

曾有家長最初得悉其子女患有脊柱側彎時，以為必須進行手術治療，因而感到擔心及猶豫。其實，現時可透過手術或保守療法治療脊柱側彎，醫生會因應患者情況及側彎嚴重程度等因素，安排最適切的治療方案。一般而言，如兒童患者屬輕度脊柱側彎（彎曲角度少於25度），建議定期觀察及覆診，直至骨骼發展成熟；若屬中度側彎（25度至45度），通常建議可先接受保守治療，例如佩戴脊椎矯正器並配合物理治療；如保守治療未能改善病情，或側彎達嚴重程度（多於45度），一般會建議接受外科手術矯正變形脊骨。

保守療法當中，起源於德國並於近年引入香港的 Schroth（施羅特）運動是常見的物理治療方法之一，其原理是在三維平面上，讓患者透過特定的拉伸動作和呼吸技巧，以反向旋轉受影響的椎骨並改善姿勢，從而矯正脊骨四個部位（頸椎、胸椎、腰椎及盤骨）的側彎問題。Schroth療法除了涵蓋傳統物理治療的拉筋及肌肉訓練，還需因應各患者的情況而設計獨特的動作及呼吸方法，故此必須由具相關專業認證的物理治療師指導下進行。

近年引入香港的 Schroth運動是常見的物理治療方法之一，其原理是在三維平面上，讓患者透過特定的拉伸動作和呼吸技巧，以反向旋轉受影響的椎骨並改善姿勢，從而矯正脊骨的側彎問題。

患者需接受約四至五節的 Schroth 療法，每次治療時間約為一小時。物理治療師會為患者設計針對性的個人化運動，並指導正確的動作，患者日常在家亦需勤加練習，並按專業指示改善姿勢，可有顯著成效。

患者需接受約四至五節的 Schroth 療法，每次治療時間約為一小時。物理治療師會為患者設計針對性的個人化運動，並指導正確的動作。

曾有一名年輕女士，求診時其側彎角度達43度，醫生建議她可嘗試接受保守療法，因此在物理治療師的指導下進行 Schroth 運動。她只上過兩節療法課程，再配合自我練習，側彎情況已能大幅改善，免卻手術之苦。

即使是脊柱側彎角度小於25度的輕微患者，尤其是發育期的兒童，也可透過Schroth療法矯正脊骨，避免情況惡化。鑒於兒童的肌肉協調能力仍在發展，難以理解某些複雜的動作，他們接受Schroth療法時，家長的陪伴和督促亦相當重要，並協助子女在家練習，可達到預期效果。

市民在日常生活亦應注意脊椎健康，保持良好姿勢，有助減少脊椎疼痛。如懷疑出現脊柱側彎，應及早求醫，以尋求適合的診治方案。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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