相信不少人都試過抽血檢查，對其程序亦不陌生，但每當尖銳的針頭準備刺穿皮膚時，難免抱有一絲擔憂，並產生不少迷思。抽血會否很痛？傷口會否造成瘀青？抽血後會否容易暈倒？其實抽血並不可怕，緊記放鬆心情，抽血員會憑其專業知識和經驗，在抽取血液樣本的同時，盡力減低患者的恐懼和痛感。



撰文：港怡醫院高級健康助理陳文儀



抽血員的主要職責除了為病人抽血外，還包括心電圖檢查和收集樣本等。抽血前，抽血員會先透過手指觸摸，感受皮膚下的血管位置，避開筋腱和動脈。由於血管富有彈性，與筋腱不同，綁上止血帶可令血管膨脹，讓抽血員更容易鎖定抽血位置。

抽血前，抽血員會先透過手指觸摸，感受皮膚下的血管位置，避開筋腱和動脈；綁上止血帶可令血管膨脹，讓抽血員更容易鎖定抽血位置。

抽血員會根據醫生指示，從靜脈或毛細血管中抽取血液樣本，每次份量一般不多於20毫升，抽血位置通常是手肘或手背。部分人接受抽血時未必十分順利，甚至因曾有不愉快經歷而害怕抽血。作為醫護人員，只要抱着視病猶親的態度，便會明白他們的擔憂，自然可以謹慎地執行每個程序，減少他們在抽血時不必要的痛楚。

舉例說，長者皮下組織較鬆弛，令血管容易滑動，落針位置或會有所偏差。尤其冬季時，長者的血管會收縮、四肢血液較少，抽血員更需細心、有耐性，可先為長者在抽血位置敷暖包約15分鐘，讓血管膨脹，以便更易尋找血管。曾經試過為一位長者抽血時，尋遍手臂及手背都未能找到血管，最終改用幼針在手指位置的血管上抽血才成功。

另外，肥胖人士的皮下脂肪較厚，血管或會位於比較深處；曾接受化療的病人，藥物會令其血管變得僵硬，從而增加抽血難度。現時有不少醫療機構舉辦抽血員培訓課程，部分甚至提供真人抽血練習，因此受過培訓的抽血員在入職前已得到臨床經驗，使其工作表現更專業，令抽血過程更順利，讓病人安心。

不時會聽到市民提出有關抽血的疑問，例如：為什麼血液呈深紅色？抽血後傷口處出現瘀青是正常嗎？其實，抽血通常是抽取靜脈血液，其含氧量較低，故顏色會呈深紅色，屬正常情況。至於抽血後瘀青，常見成因包括：按壓止血時間不足、揉傷口、血管壁脆弱及抽血後拿重物等。抽血後應伸直手臂，以拇指按壓抽血處，在皮膚表層和血管壁的穿刺點施加壓力，一般人5至10分鐘可止血，亦能預防瘀青情況；如患者本身有服用薄血藥或抗凝血藥物（如阿斯匹靈），則要按壓至少10至15分鐘。傷口處瘀青一般會在三至七日內消退。

此外，抽血後兩小時內應避免提起重物，24小時內亦不應進行劇烈運動。如抽血後感到頭暈不適，可能是情緒緊張或空腹抽血等導致，建議抽血後適當休息，如休息後仍未能紓緩症狀，則應諮詢醫生。

抽血通常是抽取靜脈血液，其含氧量較低，故顏色會呈深紅色，屬正常情況。

專業的抽血員除了具備熟練的技術外，亦需要在抽血過程觀察入微，例如為照顧被抽血者的情緒，抽血員會播放音樂，讓其放鬆心情，同時會以輕鬆對話分散其注意力。此外，為小童抽血亦不容易，抽血員會建議家長會陪伴在側並播放影片，以紓緩他們的緊張情緒；亦會安排多一名抽血員協助，避免小童掙扎導致受傷，待程序完成後更會贈送貼紙作獎勵。

由於抽血反應因人而異，抽血前需遵從醫生指示，如有任何不適或過敏歷史，應告知抽血員。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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