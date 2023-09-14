紅雨港島多處又水浸｜紅山半島74號屋主涉僭建｜今日必看8分鐘

尖沙咀金巴利道地盤紅雨中塌吊臂 擊毀諾士佛臺酒吧天台花園

天文台今早（14日）發出紅色暴雨警告超過4小時，至上午10時30分改發黃雨警告。紅雨期間尖沙咀金巴利道一個地盤內，一部起重機移動期間，懷疑天雨影響泥土鬆脫，車上26米長的吊臂失平衡向前塌下，跌在諾士佛臺一間西班牙酒吧餐廳的牆角，打爛其天台圍欄及牆壁。幸事件中無人受傷，地盤人員其後移正吊臂。

紅雨警告｜柴灣成澤國多處水浸 再淹環翠邨停車場

天文台於今日（14日）早上5時55分發出紅色暴雨警告信號，柴灣成澤國多處水浸，包括環翠邨停車場。上周五（8日）世紀黑雨期間，柴灣環翠邨停車場嚴重水浸，更變成一片汪洋，大部分私家車遭淹浸損毀，水深一度高過車頭冚。有網民今早上載環翠邨一帶及停車場情況，可見出現輕微水浸，水位及逐漸向上升，恐再次發生嚴重水浸，急召車主盡快駕走的私家車。網民紛紛留言︰「又來！落雨車主有恐惧感」、「住喺柴灣唔可以買靚車，浸完幾日又黎（嚟）」、「要換遊艇」。

紅雨兼遇車禍 筲箕灣耀興道全線封閉

紅雨警告現正生效，過去一小時，港島東部錄得超過40毫米雨量，而且驟雨持續。上周世紀黑雨期間被巨石阻路的筲箕灣耀興道，今日遇上紅雨加車禍，需要全線封閉。今日早上（14日）7時許，有街坊拍得耀興道興東商場對開，往西灣河方向一度出現大塞車，當中涉及一輛懷疑壞車停泊在路上的巴士及兩輛的士。經過十多分鐘後，車龍開始消化。但與此同時，護土牆受大雨沖刷岌岌可危，當局封路。

紅雨警告｜巿民冒雨狠狽上班 有傘同樣半身濕透

天文台在今日（14日）上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，教育局已宣布所有上午校及全日制學校今日停課，但不少打工仔仍要在風雨中上班。《香港01》記者今早分別到旺角及馬料水視察，現場雨勢不斷，雷電交加，上班族顯得十分狠狽，即使備有雨傘也半身濕透；有市民形容雨勢「瀑布咁」。

紅山半島74號屋主袁慧明丈夫 屯門獨立屋僭建近一倍

紅山半島山泥傾瀉受影響的74號屋業主，拒絕屋宇署人員視察懷疑僭建物，該屋業主為公關界名人袁慧明。《香港01》2017年曾揭發，袁慧明丈夫、傑青富商陳天賜的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，多處僭建和霸佔逾萬呎官地，亦拆除擋土牆，當時已被屋宇署、地政總署勒令還原。

目前獨立屋正以3.8億元放售，記者周三（9月13日）再到現場視察，獨立屋外牆植物橫生，似無人打理，當年霸地、僭建不但未還原，僭建面積更比准許建屋面積大逾一倍。本土研究社成員陳劍青直斥，事件證明豪宅霸地及僭建十分普遍，富商「零成本」延伸生活空間，政府執法不力。

港鐵車公廟站列車冒煙 月台煙霧瀰漫 500人需疏散

港鐵車公廟站有列車冒煙。今日（14日）早上9時05分，一輛港鐵列車停靠屯馬綫車公廟站時，突然有大量白煙冒出，車廂及月台煙霧瀰漫，乘客紛紛疏散。警方及消防接報後，趕往現場處理及調查事件，至上午10時35分，消防將煙霧撲熄。政府新聞處表示，港鐵職員在事件中共疏散約500人。

消委會｜amika風筒負離子極低 米家Mi與Dyson同四星 價錢差17倍

不少人都會日日洗頭，不論在洗頭後吹乾頭髮或要造型美髮，風筒的吹乾速度及溫度都甚為重要。消委會《選擇月刊》今日（14日）公布，測試市面上13 款風筒，發現雖然所有樣本均指可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，當中amika風筒只量得每立方厘米361個負離子，其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若。消委會指出，有理由懷疑測試所得的負離子為環境中的負離子，而非樣本所產生的。