玫瑰崗學校︱中學部停辦掀爭議促暫緩執行　朱國強：教育局應介入

創校 64 年的玫瑰崗學校，日前宣布其私立幼稚園及小學 2024/25 學年起與香港道爾頓學校合併，屬津校的玫瑰崗中學下學年停收中一，及於2025/26 學年停辦。校長蘇佩婷、家長教師會，及辦學團體均各自發表聲明，爭辯中學停辦原因。



立法會教育界議員朱國強聯同玫瑰崗學校校友、新民黨立法會議員容海恩今午（18日）見記者，朱國強建議暫緩中學停辦，安排理念相近的辦學團體接手，亦可考慮合併，他認為教育局應介入事件。容海恩則批評，教育局將責任推卸給辦學團體，有延誤通知，促當局要提高透明度，盡早公布消息及處理。



玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫向家長發信，交代停辦中學決定，信中指中學學生人數大幅減少，從高峰時的2,000多名減少到約400名學生。

教育界議員朱國強表示，相信今早大家都留意到辦學團體的信件，他指用最風光數字作比較並不公平，玫瑰崗中學現時收生算不錯，辦學團體應肯定校長員工的努力。

他認為，目前中學停辦的唯一原因是辦學團體無意再繼續辦學，但他說表明「辦學非生意」，辦學團體不應想盡快找人頂手，而要中學停辦。

他指，上周六（16日）已聯繫學校的校長及教師，知道辦學團體事前無通知他們，師生、家長現時均有情緒，反映他們對學校甚有歸屬感，「係咪要咁殘忍即刻宣布要殺校？」

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他促教育局要介入，建議暫緩中學停辦，安排理念相近的辦學團體接手，亦可考慮合併。他補充指，暫未聽聞有辦學團體有意接手，但相信一些較弱勢學校會有興趣，細節操作可再待研究，也期望教育局及辦學團體可支持他提出的方案。

他表示，已寫信予立法會教育事務委員會主席梁美芬，將在會上討論相關事宜。

身為玫瑰崗學校校友的新民黨議員容海恩則表示，對事件感可惜，並指很多校友自幼稚園已於該校讀書，也有不少校友會讓子女入讀，今次突然停辦，對家長、學生影響甚大，即使現時有辦學團體接手，仍與他們期望不同。

玫瑰崗學校校友、新民黨立法會議員容海恩就玫瑰崗學校停辦一事作回應及跟進。（江麗盈攝）

她指，目前最大影響是中一至中三學生，已主動聯繫校方、辦學團體，希望幫助這班學生在原校完成學業，促當局介入，研究延期停辦或合併中學的可能性。她也關注教師的情況，以往甚少聽津校停辦，相信他們也受壓，促教育局要處理好教師壓力。

她形容，學校師生及家長短短幾日經歷甚大轉變，處境是非常困難，他們對事件也深感憤怒，批評教育局似乎將責任推到辦學團體，又指辦學團體事前一定曾與當局商討，當局有延誤通知，促當局要提高透明度，盡早公布消息及處理。她也建議，當局要就類似事件制定指引。