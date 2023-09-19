今日必看8分鐘｜KOL誇張失實宣傳JPEX｜中國禁令衝擊日本水產銷情

JPEX案｜8人被捕逾1600報案 涉款$12億 警凍結逾$6,000萬資產

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。昨日（18日）商業罪案調查科採取大規模執法行動，搜查多間辦公室，並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等人。警方今午（19日）表示至今共拘捕4男4女，包括涉案公司和場外找換店（OTC）的負責人和職員。截至昨晚10時半，警方接獲1,641人就相關事件報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉及金額11億8,700萬元，初步相信全部是受害人真正「入金」金額，當中最大一宗的受害人「入金」損失4,000萬元。

JPEX案｜KOL炫富生活取信投資者 標榜有份投資無得輸日日賺

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。警方與證監會今午（19日）召開記者會交代案情及調查進度，指出JPEX與相關場外找換店（OTC）和KOL作出虛假及誤導陳述，大肆宣傳所謂的「低風險高回報」投資，而KOL更聲稱「日日都賺錢」，並使用名貴房車和生活方式，以圖令人相信投資回報相當高。警方指出，有關宣傳手法亦是令警方懷疑涉案者涉嫌觸犯串謀詐騙的原因之一。

JPEX案｜李家超：有詐騙成份 要求警方及證監下午交代詳情

行政長官李家超高度關注虛擬資產交易平台JPEX案，他今早出席行會前主動表示已經要求證監會、警方下午會見傳媒交代事件詳情。他表明，今次事件反映有欺詐成份，故警方已採取拘捕行動。

尖沙咀私家車失控撞環保斗 司機一度被困

尖沙咀發生車禍。凌晨4時許，一輛私家車沿柯士甸道行駛，途至德信學校對開時，突然全車打橫，撞向路邊一個環保斗。司機一度被困由消防協助落車，經救護員檢查後初步無受傷，隨後登上警車接受毒駕及酒駕測試，均已通過，證實無醉酒亦無服藥。警方正調查車禍成因。據悉，有人報稱因避環保斗而失控，繼而全車打橫撞向環保斗中間位置。

警偵破百宗竊案 有體育用品店職員監守自盜 偷貨品供歹徒轉售

黃大仙警區偵破106宗盜竊相關案件，拘捕共50名男女。其中一宗盜竊案疑為工廈體育用品店職員監守自盜，與犯罪集團在網上買賣交收數次之後，被主腦招攬長期提供贓物變賣，最貴的貨物單件價值5,000元。警方提醒市民亦要留意在球場、公廁和泳池更衣室出沒的扒手。

日本直擊︱中國禁令衝擊亞洲銷情 水產商：「政府補助一週秒殺」

日本福島第一核電站8月24日正式開始排放核污水，01到訪宮城縣石卷巿，當地水產商指中國內地及港澳地區的水產進口禁令影響大，台灣、新加坡等地銷情變差，而在日本的重要水產產地、在2011年東日本地震中受到重創的宮城縣受打擊尤為嚴重。日本政府雖承諾補償業界，但水產商指金額甚至「不足以補償業者一周的損失」。

網民去太古城吃西京燒魚嚇見大量寄生蟲 網民：唔報食環仲埋單？

有網民在Facebook 專頁「太古社區關注組專線」分享不良經歷，提到去涉事食店本食過午餐，不過不失，去試該店放題$318--美國牛肉套餐，事主覺得用料普通，甚至不太好。而最令事主吃驚是西京油甘魚，燒之前覺得個樣不太新鮮，燒完魚後與老公分享，一人一半，事主吃了一啖「有啲腥」，之後事主老公撩到一條好似「蟲」的物體，再一撩，嚇到事主吐掉口裏面「嗰啖魚」 ，嚇見有一堆寄生蟲在魚肉內。事主叫職員看看，職員只講了一句「呢啲係來貨嘅問題，我哋控制唔到…」，就話換個碟魚給事主，事主拒絕，最後埋單$700 。

泰國菜式Koi Pla疑每年奪2萬人命 或暗藏致癌寄生蟲 醫生發警告

泰國東北部依善地區（Isan，暫譯）有一道廣受歡迎的菜式Koi Pla其實「暗藏殺機」，據英媒9月12日稱，人類吃這道菜的風險高，吃一口也有機會出事，原因它或暗藏可致癌的寄生蟲，引發疾病，泰國每年或有2萬人因此喪命。報道指，一名醫生表示他的父母就是因為這種食物而死於肝癌。