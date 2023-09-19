JPEX案｜KOL炫富生活取信投資者　標榜有份投資無得輸日日賺

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。截至昨晚10時半，警方接獲1,641人就相關事件報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉及金額11.87億元。商業罪案調查科昨日（18日）採取大規模執法行動，搜查多間辦公室，並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等8人。

警方與證監會今午（19日）召開記者會交代案情及調查進度，指出JPEX與相關場外找換店（OTC）和KOL作出虛假及誤導陳述，大肆宣傳所謂的「低風險高回報」投資，而KOL更聲稱「日日都賺錢」，並使用名貴房車和生活方式，以圖令人相信投資回報相當高。警方指出，有關宣傳手法亦是令警方懷疑涉案者涉嫌觸犯串謀詐騙的原因之一。



商業罪案調查科警司李慕賢表示，JPEX及OTC推廣手法可疑，平台本身作出虛假及誤導陳述，亦透過網紅和OTC作出相關陳述，訛稱平台為在香港持牌以及認可的虛擬貨幣平台、部分產品可提供極高回報。警方又發現JPEX宣揚與香港一間上市公司合作並準備在香港申請牌照，惟該合作其實已終止。

警方商業罪案調查科警司李慕賢（左朗星攝）

警方調查顯示，JPEX利用廣告、媒體、社交平台、OTC及KOL宣傳，吸引投資者，用戶註冊後可在該JPEX兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行並積極宣傳名為「JPC」的平台幣，用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。惟李慕賢指出，JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極底即「根本唔值錢」。

+ 6

商業罪案調查科高級警司孔慶勳提及，部分與JPEX相關的KOL會標榜自己亦有份參與投資，形容投資「無得輸」及「日日都賺錢」，他們亦會使用名貴的產品、房車以及生活方式，以圖令人相信投資回報相當可觀。事實上，警方在昨日拘捕行動中搜查約20個處所，包括被捕人的住所及多間OTC，除檢獲約800萬元現金外及與JPEX相關文件外，亦檢獲名貴首飾、電話、電腦及名牌手袋等證物。

▼KOL「陳怡」9月18日被捕▼



警方表示，考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑涉案者涉嫌觸犯串謀詐騙。商業罪案調查科警司李慕賢更形容，警方認為被捕人有份參與「氹投資者」進入騙局。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳（左朗星攝）

另一方面，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣在記者會上指出，證監會已在9月13日發警告聲明，點名JPEX旗下實體均無獲證監會發牌，同時通知相關KOL及場外找換店（OTC），要求停止推廣JPEX服務及產品。證監會合共發出21封警告信，黃樂欣稱所有被捕人均有收信。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（左）（左朗星攝）

▼林作9月18日被捕▼



+ 3

▼警方在9月18日的拘捕及搜查行動檢獲大批現金及證物▼

