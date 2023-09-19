何永賢珠海深圳考察　了解大灣區應用機電裝備合成法最新發展

房屋局局長何永賢今日（19日）與房屋署代表前往珠海和深圳，了解「機電裝備合成法」（MiMEP）在粵港澳大灣區的最新發展，以及這項創新、高效建築技術在香港公營房屋項目的相關應用，並參觀深圳灣超級總部基地。



+ 2

何永賢一行人上午抵達珠海，先到訪中海海創智造科技（珠海）有限公司，參觀其數字展廳和生產線，聽取機電裝備合成法模組的生產流程、如何自動化和高效地生產機電裝備成品。「機電裝備合成法」把人手密集的工序遷移至工廠，透過組裝合成法把多個不同行業的機電裝置在工廠環境下組裝成單元模塊，運送至工地後再與其他模塊連接，更快捷有效地完成多個屋宇裝備的安裝。

何永賢隨後與該公司代表就如何在香港更廣泛應用「機電裝備合成法」交流。她表示，廣泛應用「機電裝備合成法」可有助紓緩勞動力緊張的情況，同時縮減工地安裝機電裝置時間，進一步提升工地安全、建築質素及減少建築廢料，有利於在房屋供應上「提速、提效、提量、提質」。

考察團下午轉往深圳前海，在深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明陪同下參觀前海展示廳和深圳灣超級總部基地，了解包括保障性住房的城市規劃。何永賢又向當地相關住房建設單位負責人介紹香港公營房屋發展及分享管理經驗，與深圳的專業團隊互相交流學習，一同展望未來，她表示，政府一直積極探索和引進新的建築技術，歡迎與內地多分享交流經驗。她今日傍晚結束行程後返港。