幼稚園第一層支援試驗計劃下月恆常化　擴展至900間幼稚園推行

社署推行的幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃，下月將成為恆常服務，由現時在約80間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心推行，擴展到約900間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心。



楊太的兒子在幼稚園低班上學期時不願說話，理解能力弱，評估更指他較正常小朋友發展遲緩一年半，「當時很擔心、很徬徨。我想，究竟要怎樣做呢？」她指相關計劃對兒子幫助很大，兒子參與計劃後，說話變多，理解能力有提升，跟其他同學的關係也有改善，自信心也有所增加。



社署推行的幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃，由6間非政府機構的隊伍，為6歲以下正輪候兒童體能智力測驗中心評估、經評估為有邊緣成長發展問題、只有單一殘疾但未合資格申請資助學前康復服務，或在學習、社交、行為、情緒等範疇有特別需要的兒童。

計劃除了為有特別需要的合資格兒童提供支援服務，也會支援家長，並為相關教師和幼兒工作員提供訓練及建議。截至今年6月，已為3,924名目標兒童提供支援服務，並為教職員及家長提供超過五萬節評估、諮詢、訓練和輔導。

政府在2023至2024年度的財政預算案預留恆常撥款，這項試驗計劃會在下月起變成恆常服務，由目前在約80間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心推行，擴展到接近900間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心。

社署委託的顧問團隊收集的數據指出，約七成參與評估的兒童接受早期介入服務後，在認知、語言、社交、小肌肉、大肌肉、自理能力等發展範疇有所進步。而家長對計劃反應亦正面，認為相關訓練有助他們建立正面育兒知識、紓緩壓力，提升他們訓練兒童的技巧。

楊太表示，兒子參與計劃後，說話多了，理解能力有提升，跟其他同學的關係也有改善。(政府新聞處)

楊太的兒子是計劃的其中一名參與學童，楊太說，兒子在幼稚園低班上學期時仍不願說話，理解能力很弱，評估指他較正常小朋友發展遲緩一年半，為此深感憂慮，「我曾想過兒子是否真的那麼差？問題是否真的那麼大？但到某一刻突然發現，我真的需要面對。」

楊太表示，計劃對其兒子很有幫助，兒子參與計劃後，說話多了，理解能力有提升，跟其他同學的關係也有改善，自信心亦增加。

負責向教職員提供建議的教育心理學家鄭光言指，服務重點是要因應對象的發展情況，為他們設計最合適的學習方法，例如當參與計劃的學童心思散漫，或不懂得專注於課堂，他會跟特殊幼兒工作員或班主任討論調整教學節奏，或主動邀請學童參與其中，以提升學童的參與度。