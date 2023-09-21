愉園及前班主涉欠薪　球會透露已還款予球員　傾向認罪下月再訊

前港超聯球隊愉園班主陳志實，涉拖欠職球員薪金約236萬。陳與愉園足球俱樂部有限公司，被勞工處票控共48罪。案件今（21日）在觀塘法院再訊，辯方透露球會過去一直籌錢，近日已經相約涉事球員還錢，並於昨晚完成所有交收。陳及球會傾向認罪，球員亦願意寫求情信，但需時處理，因此申請押後至10月19日，獲裁判官批准。



愉園足球俱樂部及董事同時被控

愉園足球俱樂部有限公司被票控24項控罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資及9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

愉園前班主陳志實。(凌子淇攝)

公司董事陳志實則被票控24項控罪，6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

涉及球員包括屠俊翹及曾至孝等

傳票指， 愉園足球俱樂部有限公司和陳志實，於2022年9月，未有依期支付10名僱員的工資，以及在勞資審裁處作出判令後，依期支付涉款。 兩被告共被控的48張傳票，共涉約236萬元。涉案的10名僱員，包括球員屠俊翹、曾至孝，以及現效力傑志的米基爾，傳票透露，勞資審裁署曾下判令，兩被告須支付米基爾11.9萬元，但被告未有支付；另有一名僱員被欠6個月糧約15.3萬元。

案件編號：KTS24438-49,24452-24475,24478-24489/2022

被欠薪的職員包括球員。(詳看下圖)