參與醫療券計劃等醫生10.6起必須加入《指南》名冊　設2個月寬限

醫務衞生局今日（21日）宣布，由10月6日起，政府資助的多項基層醫療健康計劃，包括長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與，若在兩個月寬限期結束後、即12月6日或以後仍未加入《指南》的醫生，將不能繼續為其病人提供上述計劃下資助服務。



醫務衞生局提醒，正受惠於上述資助計劃的市民應向其醫生查詢或上網查閱醫生是否已經加入《指南》，以確保日後仍可經同一醫生享用相關資助服務。



查詢醫生是否已載列於《基層醫療指南》網址

醫療券。（資料圖片/盧翊銘攝）

醫務衞生局指，政府資助的疫苗資助計劃、院舍防疫注射計劃、地區康健中心服務，以及今年第四季推出的慢性疾病共同治理先導計劃，已規定只有已加入《指南》的醫生方可參與，而政府《基層醫療健康藍圖》提出要求所有提供基層醫療健康服務的醫療專業人員必須登記加入《指南》。

因此，政府將相關規定擴展至所有政府資助的基層醫療健康計劃，即同時涵蓋長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃，統一各個資助計劃的安排，確保已參與資助計劃的醫生均有參與適用於其專業的延續醫學教育，提升基層醫療健康服務的質素保證。

12月6日或以後仍未加入《指南》醫生 不能為病人提供相關計劃下資助服務

醫務衞生局，由10月6日起，政府資助的多項基層醫療健康計劃，包括長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與，若在兩個月寬限期結束後、即12月6日或以後仍未加入《指南》的醫生，將不能繼續為其病人提供上述計劃下資助服務。