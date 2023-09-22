海濱夜市｜海濱事務委員冀從嘗試中吸經驗　倡公私合作注商業元素

中秋前後「香港夜繽紛」活動陸續啟動，其中灣仔海濱水上運動及康樂主題區下周三（27日）起，一連六日舉行 「海濱藝遊坊」，堅尼地城及觀塘海濱中秋節（29日）及國慶期間也會辦夜市。海濱事務委員會委員何文堯表示，在海濱舉行夜市攤檔一事，不敢肯定是否會成功，但認為必需要嘗試，吸取經驗，又稱希望推動更多公私營發展，令海濱活動更多元化。



何文堯今（22日）在電台節目表示，在海濱舉行夜市攤檔一事，不敢肯定是否會成功，但必需要嘗試，「一日未做都未知，做唔一定成功，唔做一定唔會成功。」他表示，委員會希望將維港海濱用地用做公共空間，舉行不同形式多元活動，過去也舉行過不少海濱活動，未必每一個都成功，但能累積經驗。

他說，灣仔海濱有兩個先天優惠，一是交通便利、近港鐵會展站，另一點是遠離民居。他稱因夜間活動靠近民居或會產生矛盾，居民或投訴噪音問題，而灣仔海濱過去從未收到噪音投訴。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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他表示，希望海濱是一個增值空間，因應時代變化，靈活配合社會需要，例如最近落成的海濱項目，委員會已要求工程部門預留硬件設施，例如供電、供水及排污設施等，令該空間轉化成活躍空間舉辦活動時，硬件可以即時配合。

對於香港海濱發展，他承認有部份城市發展較香港快，但香港過往有獨特歷史原因，例如以前維港海濱具功能性，有碼頭、貨區或廢物收集站，需慢慢協調轉化。他稱鼓勵一些公私營合作，於海濱注入商業元素，提供多元化活動。

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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餐飲聯業協會會長黃家和則稱，於海旁舉辦夜市，飲食是其中一項重要元素，若消防處或其他部門可放寬煮食條例必有幫助，也認為消防放寬明火煮食可令美食種類增加。

他又說，之前討論每攤檔租金為1.2萬元，後來發展局決定免租，認為對有興趣參與者是好事，因租金是一個負擔，而且近日天氣不穩，或有機會影響舉辦。