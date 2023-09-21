吳永順稱海濱商業發展遲了20年　倡辦高增值活動　毋須全由政府做

香港夜繽紛其中一項活動是下周三（27日）起一連六日於灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行 「海濱藝遊坊」，大賣香港經典情懷，提供懷舊美食。海濱事務委員會主席吳永順今日（21日）在電台訪問指，相比澳洲悉尼及新加坡等其他海港城市，香港的海濱商業發展遲了20年，吳永順認為除了過往行政程序拖長海濱接駁工程，政府以公園管理模式海濱亦無法為海濱增添活力，而從規劃和管理上，拆牆鬆綁所用時間亦比其他地方更長。



吳永順指，香港夜繽紛讓海濱有不同活動是好事，但須思考如何促成高增值商業活動，勿浪費維港潛力：「你唔需要每一樣嘢都係由政府去做，政府只需提供可能性.....如果個活動係有特色、有創意，甚至有世界水平，喺維港背景之下，係有能力吸引本地遊客或者外邊嘅遊客。」



灣仔海濱水上運動及康樂主題區將於9月27日至10月2日舉行 「海濱藝遊坊」。（海濱藝遊坊網頁截圖）

吳永順今在商台訪問稱，有份提議海濱作為夜經濟活動選址，他指澳洲悉尼20多年前開始以海濱作休閒、商業和旅遊等活動，而香港的維港景觀得天獨厚，但規劃和管理上，拆牆鬆綁所用時間比其他地方更長。

吳永順稱，香港相比其他海港城市，海濱商業發展遲了20年，他認為在海濱引入短期租約，由私人管理，有更大空間舉辦不同類型活動，在私人管理下創意更多，例如中環海濱之前舉辦過演唱會、藝術節和潑水音樂節，旅發局7月在灣仔海濱舉辦的「躍動維港嘉年華」，同樣是近年海濱試驗不同活動模式的經驗成果。

吳永順指，香港夜繽紛讓海濱有不同活動是好事，但須思考如何促成高增值商業活動，勿浪費維港潛力，例如之前私人舉辦的潑水音樂節，門票過千元仍有很多人有興趣參與：「你唔需要每一樣嘢都係由政府去做，政府只需提供可能性.....如果個活動係有特色、有創意，甚至有世界水平，喺維港背景之下，係有能力吸引本地遊客或者外邊嘅遊客。」

海濱事務委員會主席吳永順。（資料圖片/黃寶瑩攝）

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

