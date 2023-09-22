願榮光｜律政司透露上訴將提額外理據　包括陳官早前拒批許可論點

政府要求法庭頒令禁止傳播《願榮光歸香港》，但遭高等法院法官陳健強拒絕，律政司已提出上訴，但陳官未有就全部論據批出上訴許可。律政司今(22日)再發新聞稿，透露於本月6日向上訴庭申請，提出額外兩項上訴理據，包括指陳官錯誤考慮臨時禁制令的實際效用，及錯誤認為禁制令會造成寒蟬效應，這兩論點均為陳官早前拒批許可的理據。律政司透露，會於案件在12月19日正式上訴時一併提出。



根據律政司上載於網頁的文件顯示，他們其中一項新增的上訴理據，是指陳官考慮臨時禁制令的實際效用時，未有考慮相關的因素，或考慮不相關的因素。陳官早前未有在這論點批出上訴許可。陳官解釋，因他已在原審判辭列出大部份事項，難以理解律政司為何仍指他未有考慮。

律政司亦就陳官未有恰當考慮歌曲被用以煽動分裂國家，及指陳官錯誤認為禁制令會造成寒蟬效應，要求在上訴時討論。陳官早前拒就這論點批出許可，並稱他原審時已指出，若禁制令非與現行法例有衝突，即使它會產生寒蟬效應，亦會基於國安考慮批出禁令。

案件編號：HCA 855/2023

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)