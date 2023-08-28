郭卓堅原就《願榮光》事宜提司法覆核　突稱「壓力病」放棄入稟

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，上周在其Facebook專頁透露，原定於今早(28日)到高等法院，就《願榮光歸香港》的事宜申請司法覆核。然而他昨日突在其專頁帖文稱，因身體不適入院，日後身體好些才作決定。



郭卓堅今(28日)接受《香港01》查詢時稱，他因「壓力病」而不申請司法覆核，又指昨日有「好大嘅人物」著他到法院入稟向記者時：「唔好出聲」、「唔好講咁嘢」。郭認為此情況下入稟沒有意思，遂放棄入稟，並透露該些「人物」是內地人。



郭卓堅原本稱會就《願榮光》一案提司法覆核，昨突宣布稍後再決定。（資料圖片）

郭於上周四(24日)在其Facebook帖文稱zxaj 會於8月28日早上到高院入稟，並會講述他就律政司行為，以特首去函法院廹法官服從特首指令，判<榮光還香港>為禁歌，郭認為這有違反《基本法》第二條，香港法官是擁有獨立的司法權和終審權，並提出司法覆核。

然而郭昨天突然在其Facebook帖文稱：

緊急通知。因身体不適入醫院，明天不能去高院申請<願榮光歸香港>司法覆核，日後身体好些才作决定，請各傳媒朋友原諒 郭卓堅 Facebook專頁

至於律政司不服高院法官拒就其申請批臨時禁制令的決定，早前已獲法庭頒下上訴許可。根據司法機構的資料，案件將於9月13日作指示聆訊，料聆訊需時30分鐘。

案件編號：HCA855/2023

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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