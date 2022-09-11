疫情．最新｜新增9033宗個案添11死　三校停課

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 葉海瀅 葉泳心
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今日9.11是中秋「追月」夜，也是中秋節長假第二日，但香港疫情持續高企，踏入9月後一直徘徊每日約一萬宗左右。衞生防護中心公布今日新增9033宗個案，包括129宗輸入個案，增添11宗死亡個案，8男3女，年齡介乎46至95歲。有三間中學呈報個案須予停課。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近幾日數字是有些少回落跡象，視乎變異病毒株BA.5是否升到頂峰，以及中秋長假期後有否反彈，要觀察多幾日才看到趨勢。

另外，馬季今日開鑼，馬會表明，將依照及遵守政府就第599章所頒布的公共衞生防護措施的現行規例及限制而舉行賽事，所有人士入場前須接受體溫檢查，場內要佩戴口罩，進入馬場及場內每個餐飲處所前掃描「安心出行」，「紅碼」或「黃碼」人士不可入場。

昨日疫情總覽：

【16:50】張竹君表示，世衛數字顯示變異病毒株BA.5全球佔86.8%，香港BA.5現時佔60幾%，不知道會再上升多少，因為沒有其他地方好像香港般，在2月時出現BA2.2 ，現時就有BA.5，本港的BA2.2和BA.5的比例是多少，暫時未有數據，需要觀察。

【16:48】近日新增個案跌回九千多宗的水平。張竹君表示，這幾日數字是有些少回落跡象，可能要觀察多一點時間去觀察，視乎BA.5是否升到頂峰，現在約有六成多，有可能上升。其二是看中秋長假期有否反彈，要多幾日才看到。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增9033宗確診，包括129宗輸入，兩院舍共二名院友確診學。假期關係，3間學校呈報有個案要停課，包括：

元朗的十八鄉鄉事委員會公益社中學，1B班，29人中，3學生陸續確診，昨日下午叫停課。

天水圍香島中學，1E班，37學生中，4位確診，建議停課一周。

東區小西灣漢華中學，2C班，40學生，6學生確診，建議停課一周。

【16:35】李立業表示，九龍醫院胸肺內科群組，9月9日曾確診63歲男病人，經調查後再發現多2人確診，84歲男病人確診，有2人被列為密切接觸者。現時3人接受治療，情況穩定，感染控制組正調查個案關連，病房已消毒，醫院會繼續監測員工及病人健康情況。

【16:30】政府交代疫情。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，本港今日（11日）累計2711名確診者留院，包括340宗新增入院個案，累計危殆病人54名，嚴重個案57宗︳其中12名危殆病人正在深切治療部。多11人死亡，46至95歲。

9月8日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2485，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

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