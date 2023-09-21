中秋節｜兩個月大被收養　婦冀尋失散一甲子家人：想搵返親人團聚

每逢佳節倍思親，臨近中秋，大家都會一家人一起食飯、團聚。今年68歲的林瑞芬兩個月大時就被送到養父母家養育，至今對親生家庭仍念念不忘， 每年中秋都會想起親生家庭，希望與他們團聚，因此尋找紅十字會幫忙，希望透過尋人服務與家人重逢。她明白父母年紀老邁，而且只有他們的名字，成功尋回機會不大，但仍希望可與親生兄姐重逢。



被尋者一：林其（別名：林棋） （約99歲）、被尋者二：區麗堅（約95歲）



轉述被同學戲說是收養 養父母反應異常激動

林瑞芬指，在小學三年級時有同學跟她說，「你可能係收養㗎！」當她回家與父母說這件事時，他們十分生氣，更到該同學家中大罵對方家長，見父母反應如此激動，年幼的林瑞芬不再敢問父母有關身世之事。

她在約十歲時，在好奇心驅使下，偷偷打開家中閣樓中的一個盒，內裏有一份「送帖」，上面寫著「本人林棋因生養繁多，將第四個女兒瑞芬送予（養父名稱）撫養」。看到送帖後，林女士終確認自己是被收養的。

林瑞芬私下補領出世紙，出世紙上列明了生父母的姓命以及生父所住的地址。（黃寶瑩攝）

私下補領出世紙查出父親住所 惜已毀於石硤尾大火

送帖上記載了林女士的出生日期以及姓名，當她約13歲時，私下透過相關資料補領出世紙。出世紙上列明了生父母的姓命以及生父所住的地址，可惜該地址為石硤尾大火所殃及的村，因此未能成功找到有關生父的資料。

人海茫茫，林女士不敢再向養父母詢問有關身世事宜，又只有生父母的姓名，根本無辦法尋找生父母，只能向神禱告，「求神安排在我朋友、生活圈子中有姓林，同我名差唔多嘅人，咁我就可以追問，但係我都遇唔到。」

林瑞芬回憶起，小時候知道自己是收養時，「覺得自己好淒涼，同埋好掛住（家人）」（黃寶瑩攝）

不解生母為何捨得拋棄自己 已放下怨恨

林瑞芬回憶起，小時候知道自己是收養時，「覺得自己好淒涼，同埋好掛住（家人）」，但並不會因此而感到生氣，直至她生了第一個小朋友後，明白到為人父母對子女的不捨，「因為我唔捨得自己仔女，我放完產假返工個心係好掛住個BB，我諗起我生母，我好唔理解。」但林女士現時已放下怨恨，明白生父母的困難。

林女士指，養母有時會偏愛她親生子女，但理解這種做法。她又感激養母在她生產時，也常常幫忙照顧，在眾多孫子中又最愛她的兩個小朋友。林女士在宿養家庭中為大家姐，有三個妹妹以及一個弟弟，十分疼愛他們，平時相處亦沒有隔膜，當林女士工作後獲得的第一份收入後，更買了部單車給弟弟。

生母並非生父的合法妻子

林瑞芬表示，與紅十字會職員接觸後，職員鼓勵她與宿養家庭的弟妹了解身世。從家人口中得知，生母並非生父的合法妻子，為了隱藏身份而搬到洪水橋一帶，當時生母除了帶著約兩個月大的林女士外，亦有位7歲大的哥哥，但養母並沒有收養兄長。她指養母的兩個子女夭折，迷信只要收養一個小朋友，才可以生更多子女，因而收養她。

推算林女士父母年紀老邁 相關資料太少 尋人難

雖然林瑞芬只知道生父母的姓名，但一直記掛着他們，「想搵返親人，係至親。」在約一年半前接觸紅十字會尋人服務。

紅十字會尋人服務助理經理譚佩詩指，此個案困難之處為相關資料太少，曾在相關政府文件、保險公司等尋找，但未能獲得相關資訊。推算林女士父母年紀老邁，因此曾到死亡登記處尋找資料，只找到一個與林小姐父親同名同姓的個案，但未能確認個案是否其生父。

紅十字會服務幹事林旭琪憶述，林瑞芬對於對大眾傳媒說出此事曾有掙扎，因為她身邊的朋友並不知道她身世事宜。但林女士不想留有遺憾，決定鼓起勇氣向大眾說出身世。林女士希望中秋佳節可與親生父母、兄姊團聚，「我會想知道佢哋生活過得好唔好，有無掛住我呢個細妹。」

紅十字會每年平均求助個案約220宗，成功率約為35%，除了本地個案外，其中約10%為海外轉港個案，10%為香港轉海外個案。