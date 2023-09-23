海洋光譜號泊郵輪碼頭｜的士站人龍再現　新加坡客憂：唔知等幾耐

載有逾4000旅客的大型郵輪「海洋光譜號」今日（23日）重臨香港。的士站一度大排長龍，期間一度有超過15分鐘沒有的士駛入，引起旅客不滿。有新加坡旅客表示，將來港逗留兩天，他指，早前得知郵輪碼頭交通配外不足，已感到憂慮：「都唔知要等幾耐，我親戚上一次嚟話等咗幾個鐘。」



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「海洋光譜號」今早11時泊岸，碼頭已有多輛旅遊巴、巴士、小巴及的士等候旅客，至中午陸續有旅客步出碼頭，提着行李箱離開。現場所見，雖然下船人潮眾多，但大部份乘客可於5分鐘內上車離開。

的士站中午一度近15分鐘「無車入」

碼頭內增設兩個陽光有限公司的巴士攤位協助旅客乘車，數名巴士公司職員手持告示牌指示前往車站，不少港人選乘巴士或免費穿梭巴士。不過，的士站中午12時一度大排長龍，期間一度有超過15分鐘都沒有的士駛入，引起旅客不滿。

有新加坡旅客擔心要久候的士

新加坡旅客趙先生表示，將來港逗留兩天，等候上車到市區與朋友會合。他指，早前已從新聞上得知，碼頭交通安排混亂：「都唔知要等幾耐，我親戚上一次嚟話等咗幾個鐘。」

新加坡旅客黄小姐表示，將由在港友人帶領下坐穿梭巴士出市區，黄小姐表示表示，第一次坐郵輪來港，計劃到旺角旅遊，為如有有地鐵直達會更為方便。

港客指未有足夠職員從旁協助

港人林小姐則指，準備乘坐的士回家，她指，因選擇其他交通工具若要去其他區需要不斷轉車，故選擇最快捷的方式。

林小姐又批評，現時車站的站牌不夠明顯，亦未有足夠職員從旁協助只能在寫滿巴士資料的白板尋找希望乘搭的路線。