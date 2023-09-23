天星小輪擬重建尖沙咀碼頭　構想圖曝光　增天台觀景台、商業街

尖沙咀天星碼頭重建問題擾攘逾十載，天星小輪早前已預告，擬重建尖沙咀碼頭「救亡」。天星小輪近日向海濱事務委員會提交文件，申請放寬中環和灣仔碼頭的商業用途限制，包括將每年可舉辦活動日數增至180日，以及將中環碼頭連接大樓底層，以及灣仔碼頭觀景台開放作其他商業用途，並建議日後可舉辦周末市集，售賣本地農產品和音樂活動，而天星小輪亦擬在11月舉行「歡樂冬日海濱嘉年華」，以響應「開心香港活動」，預料可吸引約一萬遊客。海濱事務委員會周五（22日）開會通過有關放寬商業用途的申請。

另外，根據會議簡報，天星小輪亦有透露，已向政府建議重建尖沙咀碼頭及活化中環碼頭，文件未有交代重建方案，僅附活化碼頭的構想圖，圖中顯示兩個碼頭均會在天台增加公眾觀景台，亦增設商業街等，暫未知構想圖是否最終擬議方案。據了解，周五的會上並無談及天星碼頭活化建議。

《香港01》已就此向天星小輪等查詢，正待回覆。



指尖沙咀碼頭逾65年已超出設計壽命

海濱事務委員會文件指，天星小輪已向政府提交文件，建議活化中環和尖沙咀天星碼頭，包括「全面重建」（full redevelopment）有逾65年歷史的尖沙咀碼頭，強調碼頭已超出其設計壽命，設施亦愈趨老化。

倡2樓加建平台向文化中心方向延伸

文件未有提及擬議重建的細節，但根據唯一附上的構想圖，可見碼頭的二樓將會加建平台，向文化中心方向延伸，並會接駁到碼頭頂層，平台將設商業街（high street）及公眾觀景台（Public Viewing Deck），將會有獨立電梯接駁到平台；而底下兩層則為上下層甲板，亦即乘客上船和登岸的地方。

促中環及灣仔碼頭辦周末市集 音樂團體在海濱長廊表演

天星小輪同時建議重新配置中環碼頭的布局（layout reconfiguration）並將設施升級，文件同樣未有交代重建方案，但從構想圖可見，中環碼頭活化方案同樣設有天台觀景台，將會分成兩部份，包括市集（Market Hall）和餐飲區（Food Hall）；底層亦會設有另一個公眾觀景台。

另外，天星小輪提交的文件亦申請改善中環及灣仔碼頭的臨時特許使用權，建議與非牟利團體合作，包括與農民合作舉辦周末市集，以銷售本地自家製有機農產品和傳統小食，讓旅客享受熱情好客和融合的氛圍；同時亦可邀請音樂團體在海濱長廊，提供免費音樂表演或街頭表演，以營運熱鬧、活潑的氣氛。

11月舉行「歡樂冬日海濱嘉年華」 申放寬商業活動條件

文件又提到，為響應「開心香港」活動，天星小輪擬在11月舉行「歡樂冬日海濱嘉年華」，活動期間將會設置多個攤位，包括特色小食、手工藝品和音樂表演，預計每日可吸引約一萬遊客到場。

另外，文件又指，雖然相較中環碼頭，灣仔碼頭的遊客較少，但其觀景台亦適合舉辦表演、婚禮、戶外用餐活動、雞尾酒會等，將可充份利用觀景台，以吸引更多遊客。

惟天星小輪指，根據當局早年批准天星小輪將碼作商業用途（commercial concessions）的條款，限制可舉辦活動的類型和時間，從而阻礙天星小輪業務前景，故申請放寬或取消有關商業活動條件，包括：

1/ 將商業用途的指定區域由現時僅中環碼頭一樓的4區，再增加兩區，包括中環碼頭連接大樓底層，以及灣仔碼頭觀景台，亦即灣仔碼頭首次開放作其他商業用途

2/ 放寬商業活動的條件：

．增加每個指定區域活動數目，由每年不多於24個增至60個

．增加每個指定區域的累積活動日數，由每年不多於60日增至180日

．放寬同一日可使用指定區域的限制等

．每次僅可在4個指定商業用途

天星小輪指，若擬議申請獲得批准，預料天星小輪會年可有80萬至150萬元額外收入，以補貼渡輪業務，以及吸引更多旅客和市民到海濱地區。