救救照顧者・4｜林正財：悲劇頻生　仍未足推動政策改變

照顧者殺死至親的案件，已佔本港兇殺案首位。前安老事務委員會主席、現任行會成員林正財接受《香港01》訪問時指，明白照顧者壓力很大、惟情況或仍未足以令社會凝聚共識，推動政策。被問到是否要待再多幾宗意外，才能「行動起來」，他坦言：「很不幸地可以這麼說，香港無論政治制度，或者政治生態，悲慘地說，現實是這樣的。」

獨力照顧丈夫、今年70歲的琴姐卻說，現時情況已經很嚴重，不希望「打一棍郁一下」，有慘劇發生才有人留意、有人回應，她促政府實務些，增加日間暫託服務名額，提供津貼，讓照顧者有空間喘息，經濟上少些煩惱，更好應付生活。



「救救照顧者」系列報道（之四）

林正財強調，對於照顧者問題，政府無疑肩負最大責任，但整個社會也要多走一步。（歐嘉樂攝）

「照顧者是隱形的病。」前安老事務委員會主席、現任行會成員林正財接受《香港01》訪問時說，他自己深知照顧者面對的壓力，其他政府官員本身也會有親身經歷，不能說他們對照顧者的困境冷然無感。上屆政府也曾委託理工大學就照顧者需和支援進行專題研究，但由於照顧者需求不一，無法簡單定義，政策仍難以落地。

「照顧者不是一種缺陷，也不是容易找得出來的群體……也不會像壓力團體那樣會出來示威、出來遞信。」林正財說得坦白，當政府制定政策時，要排先後次序，「這些隱形問題都不會排在最前。」特別是這幾年社會動盪，要解決的問題太多。

林正財又指，幫助照顧者是「預防工作」，「預防工作永遠都在政治上沒有票，擺不到在首位……全世界都如此。」

記者追問，是否要有更多悲劇發生，才能凝聚社會共識，推動政策改變﹖ 林正財坦言，「香港無論政治制度，或一直以來的政治環境生態，悲慘地確實現實是這樣。」那是否意味要任由這些炸彈爆炸﹖「很多時候真的要等到過了一個tipping point（觸發點）。」他形容這種情況，在文明社會裏是一種悲劇。

吊詭地，香港是一個不太喜歡做長遠規劃，不太喜歡將表面上看不到的嚴重問題，從地氈下挖出來清理乾淨。 林正財

林正財指情況或未足以推動政策改變，每天面對壓力的照顧者卻不能理解。

《香港01》訪問的其中一位照顧者琴姐，要獨力照顧行動不便、有認知障礙症丈夫。她指情況已經很嚴重，問題正逐漸在浮現，只是「他的意思是，要等到全都浮現，有損失才做。」

琴姐續指，這些講法很「應付式」，坦言不想每當有意外發生，才有人留意及回應，「打一棍就郁一下，不打就完全不郁。」她也很擔心瀕臨壓力爆煲的照顧者，如無及時的支援，找到空間喘息及紓緩，很容易「鑽牛角尖」，釀成更多慘劇。她期望政府增加暫託名額，並為照顧者提供津貼。

我就覺得（情況）嚴重，（問題）逐漸逐漸浮現，他意思是要等到全都浮現，有損失才做……覺得未夠嚴重就不做，現在是「應付式」，打一棍就郁一下，不打就完全不動。 琴姐

丈夫多次骨折做手術，不良於行，出入都要琴姐攙扶。（王海圖攝）

觀乎幾宗家庭慘劇，個案都不是受助人，林正財承認，現時的社會制度是要人舉手求助，當有需要人士不舉手，便有需要思考怎樣幫助他們。林正財認為，可以承拓照顧者的最底層安全網，難以單靠政府建構，需要「整個社會、每個市民一起去建立起來。」

他指政府扮演重要角色，但民間力量同樣重要，要建構社會最底層的安全網去承拓照顧者，要靠整個社會所有人：

偏偏現在經過過去幾年，我們真的看到這個安全網有很多洞……這是政府需要去想的，但也需要整個社會的配合，我們地區的網絡如何、居民組織如何、鄰居關係如何、家庭結構如何，這些都是我們需要面對的深層次問題。 林正財

琴姐今年70歲，獨力照顧86歲的丈夫。（歐嘉樂攝）

林正財指，政府近年加大了社區照顧服務(見表)，已將等候時間由以往一年多，縮短至現時以月計算，在「好的日子、好的區份」更差不多可做到零等候。他說，2017年建議時任特首林鄭月娥，將「居家安老社區照顧零等候」寫入施政報告時，明言這是「政策毒藥、很難做到」，但期望「作為一個長遠的政策方向」，藉以給予照顧者信心。

我也事先說，這（居家安老社區照顧零等候）是政策毒藥，做不到的，但我為何也建議她寫進去？你做不到也應該作為一個長遠的政策方向，這些方向可以給照顧者一個信心，知道政府正在努力，我們沒有丟下老人家，讓他們居家安老，而是我們會不斷改善，以致能夠做到社區照顧的到位。 林正財

林正財期望藉此給予照顧者的信心，偏偏也是這個講法，最令琴姐失望。

聽到當初提出建議的人，形容「居家安老社區照顧零等候」是「政策毒藥、很難做到」，即使知道社區和家居照顧服務輪候時間已有所縮短，琴姐仍然說這番說話令她失去信心，也為未來照顧丈夫、及自己老年的生活更感憂慮。

她說，丈夫今年已80多歲，沒有很多時間可以等，希望政府「說出來要真的實行才可以，不實行只空談沒有用。」

回應琴姐的情況，林正財認為要有個案經理，協助照顧者找尋合用的服務，並期望長者中心未來轉型，由個案經理長期跟進高危、高壓、複雜的照顧個案。

救救照顧者・專頁｜國際大都會不敢直視的黑暗 誰可支援他們？